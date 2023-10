L'esistenza di PS5 Slim conferma l'arrivo di PS5 Pro nel 2024?

Come ormai ben saprete, nel corso del pomeriggio è arrivato a sorpresa l'annuncio di PlayStation 5 Slim, che proprio come sostenevano i leak e i rumor degli ultimi mesi includerà un lettore estraibile nella versione standard. Tale reveal ha inevitabilmente riacceso l'attenzione nei confronti di PS5 Pro.

Come ben ricorderete, nel corso del tempo non si è parlato solo ed esclusivamente di PlayStation 5 Slim e del suo possibile arrivo entro la fine del 2023, ma anche dell'ipotetico modello Pro in uscita nel 2024. Dal momento che l'annuncio fatto da Sony ha finalmente dato conferma alla prima sfilza di rumor, vi sono ora pochi dubbi da parte dei videogiocatori di tutto il mondo sulle restanti voci di corridoio.

Lo stesso Tom Henderson, che si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nel tardo pomeriggio, è tornato a parlare della versione più performante della console di prossima generazione, sostenendo che il suo approdo sugli scaffali potrebbe essere previsto per gli ultimi mesi del nuovo anno, probabilmente ad un anno esatto dall'uscita di PS5 Slim.

Per chi se lo stesse chiedendo, non si sa molto sull'hardware della chiacchierata console mid-gen, ma si vocifera che possa puntare principalmente al 4K. Si parla anche della possibile presenza dell'aggiunta nei giochi di una modalità prestazioni con supporto all'8K e all'accelerated Ray Tracing.

In attesa di scoprire se tutto ciò sia vero o meno, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare dimensioni, specifiche tecniche e caratteristiche hardware di PlayStation 5 Slim.