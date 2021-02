Esistono giochi per Apple Watch e quali sono i migliori?

Anche se potrebbe risultare difficile da credere, lo smartwatch di Apple può diventare una piattaforma di gioco capace di intrattenere chi lo sta indossando. Esistono giochi per Apple Watch? La risposta a questa domanda è affermativa.

Non sono pochi infatti gli sviluppatori che hanno deciso di sfruttare le caratteristiche dell'avanzato orologio: puzzle, quiz, giochi di ruolo e arcade, tutti scaricabili tramite App Store, trasformano l'oggetto che avete al polso in una piccola e comoda console. Vediamo quali sono alcuni dei giochi per Apple Watch con WatchOS più gettonati.

A Tiny Game of Pong

Un grande classico, Pong, riproposto in miniatura e che sfrutta la Digital Crown per usare la racchetta. Chi non vorrebbe passarsi il tempo giocando a Pong direttamente sul proprio polso?



Lateres

Si tratta di un altro classico, Breakout, che consiste nel controllare una racchetta virtuale per colpire i mattoncini che si trovano in alto. Un arcade vecchio, ma in qualche modo sempre attuale.



Lifeline 2

Di tutt'altro genere, è un gioco narrativo che si basa sulla possibilità di prendere scelte giuste o sbagliate e influenzare così gli eventi.



Brainess

Se volete mettere alla prova le vostre abilità mentali, questo è un ottimo modo per farlo. 7 minigiochi diversi testeranno la vostra memoria, le vostre abilità matematiche e altro.



Vegas Bowling Lite Watch

Appassionati di bowling? Grazie a questo simpatico giochino potrete simulare una breve partita di bowling, senza il rischio di slogarvi un polso.



RULES!

Il rompicapo portatile definitivo. Seguite le regole date per risolvere il primo compito, tenetele a mente per risolvere quello successivo. Man mano che si prosegue, i puzzle diventano sempre più impegnativi.



KOMRAD

Interessante esempio di narrativa interattiva. Si tratta parlare con un’intelligenza artificiale sovietica del 1985, che non è stata informata della fine della guerra fredda e potrebbe essere ancora collegata a delle pericolose testate nucleari.



Runeblade

Avventura fantasy GDR free-to-play in cui si avanza a suon di incantesimi e manufatti magici.



Trivia Crack

Proprio come Trivial Pursuit, il gioco mette alla prova la vostra cultura ponendo domande da una serie di categorie, alle quali dovete rispondere scegliendo la frase giusta. Girate la ruota, leggete la domanda e rispondete direttamente con un tap.