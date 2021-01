Esistono giochi come Pokémon su PlayStation 4 e quali sono?

I giochi dei Pokemon sono da sempre esclusiva Nintendo e non esistono per le console Sony, tuttavia anche su PlayStation 4 è possibile trovare esperienze simili alla serie Game Freak, ovviamente con le dovute e necessarie differenze.

Dal momento che il brand Pokémon è da sempre un'esclusiva Nintendo (siamo da poco arrivati all'ottava generazione di giochi sui Pokémon, con Pokemon Spada e Scudo per Switch), a meno che non abbiate una console Nintendo non potrete giocarci. Ma non preoccupatevi: ci sono molti altri giochi simili che condividono le stesse caratteristiche, come la libertà di esplorazione e soprattutto il gameplay, che in genere consiste nel catturare e allenare piccole creature per poi farle combattere con quelle di altri allenatori.

Di seguito vi proponiamo quindi alcune alternative disponibili su PlayStation 4.

Cominciamo con Digimon Story Cyber Sleuth, videogioco del 2015 sviluppato da Media.Vision e distribuito da Bandai Namco, basato sui principali "rivali" dei Pokémon, i Digimon. Il protagonista riceve da un misterioso sconosciuto l'applicazione Digimon Capture che gli permette di catturare e di poter diventare amico dei Digimon, creature che abitano una versione futuristica di internet chiamata EDEN a cui gli utenti possono accedere fisicamente.

In World of Final Fantasy, pubblicato nel 2016 per PS4,sono presenti diversi personaggi famosi della serie, oltre al combat system che riprende quello a turni dei primissimi titoli e risulta, quindi, simile a quello dei giochi Pokémon. Ciò che lo rende comunque molto simile a un gioco dei Pokémon è la presenza di piccole creature chiamate Miraggi, che per essere catturate devono essere prima indebolite; dopo averne preso uno è possibile allenarlo grazie al sistema di crescita tramite PA (Punti Abilità), che permette di ottenere statistiche bonus e abilità uniche per ogni Miraggio.



Non possiamo poi non citare Temtem per PS4 e PS5, progetto indipendente da sempre accostato ai Pokemon e disponibile anche su console Sony. Temtem è probabilmente l'esperienza Pokemon Like più vicina alla serie Nintendo che possiate trovare su piattaforme PlayStation.