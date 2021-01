Esistono giochi gratis per Nintendo Switch e quali sono i migliori da scaricare?

Esistono giochi gratis per Nintendo Switch? La risposta a questa domanda è sì, anche il se il catalogo dei giochi free to play/free to start per la console ibrida non è vastissimo, in ogni caso sull'eShop è possibile trovare una buona selezione di giochi per Switch da scaricare gratis a costo zero.

Tra i tanti dobbiamo necessariamente citare Fortnite per Nintendo Switch e Rocket League Free to Play, tra i titoli più scaricati in assoluto dal Nintendo eShop. Da segnalare anche Asphalt 9 Legends e Super Kirby Clash, un picchiaduro con protagonisti i principali personaggi della serie. E ancora, spazio a Ninjala, gioco multiplayer di enorme successo con oltre due milioni di download, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.



Non mancano poi giochi di successo disponibili anche su PC e altre console come Smite, Rogue Company, Warface, Vigor e Spellbreak. Per i più piccoli citiamo Island Saver, inoltre vi segnaliamo anche The Elder Scrolls Blades di Bethesda. Si continua con Jump Rope Challenge, il rompicapo Pokemon Cafe Mix e Warframe, e ancora Pac-Man VS, Pokemon Quest, Kitten Squad, Brawlhalla (fresco di crossover con The Walking Dead), Onigiri, Fallout Shelter, Arena of Valor, Deltarune Chapter 1, Gems of War e l'italianissimo Circle of Sumo Online Rumble.