Esistono giochi simili a Castlevania e quali sono i migliori?

Sebbene da anni non si vedano episodi inediti, Castlevania continua ad avere un posto speciale nel cuore degli appassionati. Nel corso dei suoi 35 anni la storica serie Konami è passata dall'essere un Action/Platform 2D ad abbracciare meccaniche in stile Metroid, oltre ad offrire vari Action/Adventure tridimensionali.

Data l'assenza di nuovi capitoli, esistono videogiochi simili a Castlevania? Non solo esistono, ma uno di questi è anche un vero e proprio erede spirituale dell'iconica serie vampiresca. Stiamo parlando di Bloodstained: Ritual of the Night, un Metroidvania realizzato nientemeno che da Koji Igarashi, la mente dietro la maggior parte dei Castlevania bidimensionali quando era al servizio di Konami. Bloodstained ne replica lo stile, le atmosfere e le meccaniche di gioco, rivelandosi così una scelta consigliata per tutti coloro che vogliono nuovamente vivere l'essenza di un Castlevania seppur sotto mentite spoglie. Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Bloodstained Ritual of the Night, disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Non si tratta del solo esponente della serie a ricalcare il franchise di Konami: esiste anche Bloodstained Curse of the Moon, ispirato invece ai primissimi episodi di Castlevania visti su NES e seguendo dunque un'impostazione in stile side-scrolling Platform. Ne esiste anche un seguito, intitolato Bloodstained Curse of the Moon 2.

Se il vostro desidero è comunque giocare un Metroidvania, la scelta è davvero ampia: Hollow Knight, i due Ori, Axiom Verge, le serie di Guacamelee! e SteamWorld Dig, Cave Story e gli Shantae soddisferanno le vostre esigenze. Senza dimenticare che Metroid Dread uscirà l'8 ottobre 2021.