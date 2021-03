Esistono giochi simili a GTA e come si intitolano?

L'attesa per l'uscita di Grand Theft Auto 6 è ormai diventata spasmodica, tanto che sempre più presunti insider ne hanno spesso parlato negli ultimi anni, producendo rumor e leak più o meno verosimili.

Tutto questo hype è sicuramente dovuto al gigantesco successo di GTA V, l'ultimo capitolo della serie Rockstar pubblicato per console di settima e ottava generazione, oltre che su PC, il quale, trainato dal successo di GTA Online, sta continuando a macinare un record dopo l'altro, non ultimo GTA 5 è arrivato a quota 140 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. L'enorme attesa per il capitolo next-gen della saga è quindi pienamente giustificata, ma potrebbe essere più lunga del previsto, considerato anche il fatto che ad oggi nessuna informazione ufficiale è stata condivisa con il pubblico da Rockstar. Ecco quindi una lista di giochi simili a GTA con i quali potrete ingannare il tempo nell'attesa che le speculazioni degli utenti vengano finalmente sostituite da comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori.

Red Dead Redemption 2

Watch Dogs Legion

Just Cause 4

Il primo titolo che vi proponiamo ha sicuramente bisogno di ben poche presentazioni. L'ultimo capolavoro di Rockstar Games, che ha conteso il titolo di gioco dell'anno del 2018 a God Of War, si avvicina molto alladelle meccaniche che hanno reso famosa la saga di GTA all'interno di un contesto narrativo ambientato nel Far West americano del 1911. Ecco quindi che le corse in auto verranno sostituite da quelle con i cavalli, mitragliatrici e armi moderne sostituite da carabine e revolver e l'ambientazione cittadina sostituita da grandi praterie e spazi aperti costellati di piccoli villaggi. Al netto di queste differenze, e di un motore fisico profondamente diverso, la sensazione di libertà offerta da Red Dead Redemption 2 (qui la nostra recensione di RDR2 ), le sue meccaniche di gioco e la qualità della struttura dell'open world free roaming hanno lodi quelle che è possibile sperimentare in GTA V.Il terzo capitolo della saga di Watch Dogs è solo l'ultimo rappresentante di una categoria piuttosto affollata di prodotti nati e sviluppati con l’intento, più o meno dichiarato, di riprendere gran parte delle meccaniche e degli elementi tipici di GTA inserendoli in un contesto narrativo e di ambientazione differente. Watch Dogs Legion riprende infatti l’estrema libertà di movimento e di azione all’interno di una grande mappa open-world tipica dei titoli Rockstar, unendola ad alcune meccaniche uniche della serie Ubisoft, come la possibilità di sfruttare moltie di reclutare un numero enorme di personaggi da alternare per proseguire con le missioni della resistenza, in assenza di un vero e proprio protagonista canonico. Per saperne di più, ecco la recensione di Watch Dogs Legion Just Cause 4 è l’ultimo titolo che citiamo in questa lista, ed è anche quello più “” di tutti, probabilmente anche più dello stesso GTA V. Il fulcro dell’esperienza di gioco della serie Just Cause, e del quarto capitolo in particolare, si basa sullo sfruttamento delle numerose e potentissime armi unite alla versatilità del rampino e dei gadget a disposizione del protagonista per creare la maggior quantità di caos possibile all’interno di una mappa gigantesca liberamente esplorabile. Uno dei punti di forza di Just Cause 4 è poi l’degli elementi che formano l’ambientazione, caratteristica che contribuisce ad aumentare la sensazione di libertà d’azione. La recensione di Just Cause 4