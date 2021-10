Esistono giochi simili a Mario Kart e quali sono i più belli?

Mario Kart 8 Deluxe è uno dei migliori giochi disponibili su Switch. Nonostante sia uscito qualche anno prima su Wii U, la nuova versione del celebre racing game è stato in grado di divenire il gioco più venduto in assoluto per Nintendo Switch, con oltre 38 milioni di copie arrivate nelle case degli appassionati di tutto il mondo.

Ma se avete ormai consumato a dovere il titolo Nintendo, vi piacerebbe sapere se esistono giochi simili a Mario Kart e quali sono? Se considerassimo anche le precedenti epoche videoludiche la lista sarebbe decisamente vasta: in questa sede ci limitiamo a riferirvi i nomi che potreste trovare comodamente sulle console contemporanee. E le alternative, per fortuna, non mancano affatto.

Il primo nome che viene in mente è quello di Crash Team Racing: Nitro Fueled, remake dell'apprezzato Crash Team Racing realizzato da Naughty Dog sulla prima PlayStation. La nuova versione (eccovi a tal proposito la recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled) arricchisce il titolo originale con una nuova veste grafica e tanti contenuti in più, rivelandosi impegnativo ma anche altamente coinvolgente. Anche Team Sonic Racing è una valida alternativa a Mario Kart: l'ultimo gioco di cose con protagonista il porcospino blu di SEGA sfreccia veloce assieme ai suoi compagni con gare spettacolari all'ultima curva.

C'è anche un'alternativa tutta italiana all'iconica mascotte Nintendo, trattasi di All-Star Fruit Racing, un folle gioco di corse dove ogni elemento del titolo, inclusi i personaggi giocabili, si ispirano a frutti di vario genere. Anche solo per questa scelta estetica inconsueta varrebbe la pena dargli almeno una chance. Tra le altre alternative in termini di racing game su go-kart, infine, troviamo Meow Motors, Beach Buggy Racing 2 e KartRider Drift, oltre a un titolo presente unicamente su PC, Super Indie Karts. Scaldate i motori, è ora di scendere in pista!