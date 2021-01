Esistono videogiochi con blocchi colorati e quali sono?

Se cercate qualche informazione sui videogiochi in cui si devono disporre in un determinato ordine dei blocchi colorati di forme diverse, allora siete nel posto giusto. Stiamo parlando dei giochi "tile-matching", un genere il cui rappresentante più famoso è senza dubbio Tetris, in cui i blocchi prendono il nome di "tetramini".

Il gioco del Tetris ha avuto, nel tempo, un successo costante grazie alla semplicità delle sue regole, che lo rendono accessibile davvero a tutti, e allo stesso tempo ne fanno un vero e proprio sport in cui è possibile raggiungere livelli di competizione altissimi (da decenni ormai esistono dei veri e propri tornei di Tetris).

Questa fama incontrastata ha consentito ai vari sviluppatori di rinnovare (e innovare) un gioco semplice come il Tetris, dando vita a dei veri e propri capolavori artistici come Tetris Effect, creato dal giapponese Tetsuya Mitsuguchi e pubblicato nel 2018: questo geniale videogioco basato sul Tetris è in grado di emozionare grazie a un gameplay assolutamente innovativo accompagnato da una colonna sonora perfetta, che porta il gioco dei blocchi colorati su un piano completamente diverso rispetto all'originale, facendone una sorta di viaggio sensoriale senza tempo.

Dello stesso creatore segnaliamo Lumines, sviluppato per PlayStation Portable (era il titolo di lancio della console portatile Sony) e rimasterizzato per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One; rappresenta, di fatto, un precursore di Tetris Effect, in cui è possibile intravedere la volontà dell'autore di sperimentare gli effetti di una colonna sonora interattiva che seguisse il gameplay.

Per gli appassionati della competizione (Tetris Effect è pensato soprattutto per essere giocato in modalità single player) esiste Tetris 99. Esclusiva per Nintendo Switch, stravolge completamente il concetto di una partita a Tetris trasformandola in una lotta per la sopravvivenza contro altri 99 giocatori (da qui il nome); una sorta di Battle Royale a colpi di blocchi colorati, decisamente frenetico e coinvolgente.

Altri giochi simili al Tetris e divenuti famosi sono Beejeweled, in cui i blocchi sono sostituiti da gemme colorate che vanno "matchate", cioè messe accanto seguendo un criterio di forma e/o colore, e la serie di Candy Crush, disponibile in versione mobile, in cui invece dei blocchi abbiamo delle coloratissime caramelle!