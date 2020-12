Esistono videogiochi un cui si costruisce e quali sono i migliori?

Appassionati di edilizia? Vi chiedete se c'è una categoria di videogiochi basata interamente sulla costruzione, magari di città intere? Ebbene, sarete felici di sapere che questa categoria esiste, ed è anche molto ricca di titoli imperdibili!

Stiamo parlando dei City-Builder, un sottogenere dei gestionali il cui focus è riposto nella costruzione di un insediamento, che sia esso una città moderna o una colonia nel Nuovo Mondo. Ne esistono di molti tipi, a seconda dell'ambientazione e del tipo di progressione che li caratterizza. Il più famoso è probabilmente SimCity, ma ce ne sono molti altri che si distinguono grazie a delle meccaniche diverse.

Ad esempio, la serie Anno si focalizza sulla gestione dell'economia; la serie di Stronghold invece inserisce elementi da RTS (Real Time Strategy) e il gameplay risulta quindi più "action", anche se gli edifici continuano a svolgere un ruolo importante poiché producono risorse, potenziamenti e truppe. Molti videogiochi di questo tipo sono ambientati durante periodi storici precisi e offrono campagne in giocatore singolo che permettono di rivivere alcuni eventi o dinamiche tipiche di quell'epoca, come Caesar 4 o Faraon, oppure ci trasportano nella mitologia come in Age of Mithology.

Senza dubbio, comunque, quello che risalta di più tra i più puri city-builder è Cities Skylines, sviluppato Colossal Order e pubblicato nel 2015. L'esperienza di gioco offerta da questo titolo è completa, se consideriamo il comparto gestionale cittadino: la logistica delle zone urbane e del traffico cittadino è complessa ma non difficile da comprendere, la varietà di approccio ai diversi problemi da risolvere non è mai stancante, il traffico rappresenta una vera sfida da gestire.

Inoltre sono state rilasciate negli anni moltissime espansioni che hanno arricchito ancora di più le potenzialità del gioco (distretti notturni, eventi atmosferici, e disastri naturali solo per citarne alcune), e, come se non bastasse, esistono tantissimi mod (creati dagli stessi giocatori) che permettono di aggiungere singoli edifici o di cambiare completamente una meccanica. Insomma, c'è veramente tanto da fare per costruire da zero una città, e Cities Skylines rende perfettamente quest'idea; quando sarete soddisfatti potrete ammirare il panorama offerto dai vostri grattacieli che si stagliano all'orizzonte.