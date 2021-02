Esistono videogiochi di Demon Slayer e come si chiamano?

Demon Slayer, il manga creato da Koyoharu Gotōge, forte di 23 volumi, ha avuto un enorme successo in tutto il mondo dando origini anche un anime tutt'ora in produzione. Molti fan si sono chiesti se questa appassionante saga abbia ispirato anche un videogioco: siamo qui per rispondere alla domanda.

Se siete dei seguaci della serie di ammazza-demoni, allora sarete felici di sapere che è stato annunciato, da parte della casa di sviluppo CyberConnect2, Demon Slayer Kimtesu no Yaiba Hinokami Keppuutan, il primo videogioco in assoluto tratto dal manga.

Si tratta degli stessi sviluppatori della serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, che vanta alcuni dei titoli più acclamati del genere, e per questo l'annuncio (risalente a circa un anno fa) ha generato parecchie aspettative tra i fan. Avendo appreso qualche dettaglio in più nel corso degli ultimi mesi, sembra che tali aspettative saranno soddisfatte in quanto il gioco avrà sia una modalità Versus (come i classici picchiaduro) sia una modalità Storia, in cui sarà possibile sviluppare abilità, svolgere missioni e seguire le gesta della Squadra degli Ammazzademoni.

Sappiamo anche che, al contrario di quanto ci si potesse aspettare, Demon Slayer: Hinokami Keppuutan non sarà esclusiva PS4 ma sarà pubblicato anche per Xbox One e le console next-gen, oltre che su PC Windows. Se volete saperne di più, vi raccomandiamo di leggere la nostra anteprima del videogioco di Demon Slayer.