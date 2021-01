Esistono videogiochi dove si disegna? Quali sono i più famosi?

I videogiochi ormai consentono di fare praticamente qualsiasi cosa. Raccontano storie, fanno rivivere periodi storici, permettono di costruire città...col tempo sono stati programmati anche videogiochi il cui scopo è quello di disegnare o imparare a farlo.

A cominciare da programmi molto antichi in cui era possibile riempire alcune forme predefinite con il colore desiderato (una sorta di strumento secchiello dell'odierno paint), negli anni i videogiochi per il disegno si sono evoluti sempre di più e in alcuni casi sono diventati veri e propri tutorial per imparare a disegnare. Molti di essi sono stati rilasciati per le varie generazioni di Nintendo: tra i più famosi troviamo Disney Art Academy, pubblicato nel 2016 per Nintendo 3DS, in cui è possibile imparare a disegnare, passo dopo passo, i personaggi Disney; la serie di Art Academy, per Nintendo DS, 3DS e anche Wii U, un videogioco molto curato che insegna a sviluppare le proprie abilità artistiche e di disegno grazie anche una gamma dettagliata di strumenti. Più antico è Mario Paint, del 1992, pubblicato per SNES: includeva un mouse e oltre ad essere un programma base di disegno permetteva al giocatore di creare dei timbri personalizzati pixel per pixel e delle semplici animazioni.

Il famoso gioco da tavolo Pictionary, che si basa sull'indovinare prima degli altri il disegno che sta facendo l'avversario, ha un'applicazione per iOS e Android. Da una prima schermata uno dei partecipanti può iniziare a disegnare, utilizzando gli strumenti a disposizione sull’app, come matite di vario spessore e differenti scelte di colori. Nel frattempo, gli altri giocatori vedono in tempo reale dal proprio smartphone il disegno in corso. Lo scopo del gioco è indovinare, prima che il disegno venga completato, quale sarà la figura finale. si può scegliere il disegno tra quattro categorie: persona, luogo e animale; oggetto; azione; oppure “difficile”, la sezione dedicata alle figure più complesse. L’app è disponibile in diverse lingue, mentre gli strumenti per disegnare diventano sempre di più mano a mano che si vince.