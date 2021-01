Esistono videogiochi in cui si guidano i Monster Truck?

I Monster Truck sono giganteschi veicoli su ruote da quasi 2 metri di diametro, che riescono a compiere incredibili esibizioni acrobatiche in arene piene di rampe e ostacoli. Questo spettacolo motoristico è famoso soprattutto in America, ma esistono anche dei videogiochi in cui è possibile guidare un Monster Truck?

Forse alcuni di voi ricordano la trasmissione televisiva risalente al 2005 che ha reso famoso in Italia questo sport, Monster Jam. Già prima di questa data, comunque, i mostruosi veicoli avevano ispirato diversi videogiochi. I più recenti, anche se forse non molto conosciuti, sono Monster Truck Championship e Monster Jam Steel Titans.

Il primo è sviluppato da Teycon e pubblicato da Nacon a ottobre 2020, ed è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. Offre la possibilità di personalizzare il proprio Monster truck grazie a oltre 50 elementi estetici da sfoggiare sui 16 modelli di veicoli disponibili, da pilotare nelle 25 arene del gioco. Si può competere in 3 campionati diversi, da giocare anche online contro altri 7 piloti.

Monter Jam Steel Titans è stato pubblicato nel 2019, sviluppato da Rainbow Studios e pubblicato da THQ Nordic; presenta un ottimo comparto grafico, oltre alla distruzione realistica degli elementi dello scenario e degli stessi Monster truck. Il titolo fa riferimento al programma televisivo di cui parlavamo prima, infatti nel gioco sono presenti ben 25 veicoli famosi che gareggiano nello show. È possibile gareggiare in 12 stadi diversi e si può anche esplorare liberamente il mondo di gioco alla guide del proprio Monster. Disponibile anche questo per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC (anche Google Stadia).

Entrambi i titoli consentono una simulazione realistica delle tecniche acrobatiche tipiche di questi impressionanti veicoli, grazie a un controllo separato delle 4 ruote motrici, delle sospensioni e dei rimbalzi.