Esistono videogiochi ispirati alla Divina Commedia di Dante?

Sono passati 700 anni dalla morte del "sommo poeta" Dante Alighieri, autore di una delle opere di fantasia più incredibili del genere umano, la Commedia (successivamente chiamata "Divina" da Boccaccio). I suoi scritti hanno mai ispirato la creazione di videogiochi?

L'unico adattamento videoludico della Divina Commedia risale a 10 anni fa ed è il videogioco per PlayStation 3, PC e Xbox 360 Dante's Inferno. La trama è liberamente (a dir poco) ispirata alla prima cantica del poeta fiorentino, cioè l'Inferno, e vede il poeta stesso come protagonista di un'incredibile avventura nell'oltretomba con lo scopo di salvare l'anima della sua amata Beatrice.

Il gioco, sviluppato da Visceral Games e pubblicato da Electronic Arts, appartiene al genere action/avventura, con elementi dark fantasy che traggono ispirazione dalle descrizioni presenti nell'opera dantesca e resi graficamente dall'autore delle creature di Hellboy.

L'Alighieri non è certo come lo si immagina di solito: ex guerriero crociato, invece di svenire durante il viaggio semina distruzione tra i diavoli e i dannati che gli sono d'intralcio, impugnando la falce della Morte in persona. Il videogioco, che ricorda un po' altri titoli del genere come i Dark Souls e i God of War, è stato in generale ben accolto dalla critica, che ne ha lodato l'ambientazione molto curata e il gameplay.