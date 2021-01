Esistono videogiochi di The Walking Dead e quanti sono?

Le stagioni televisive di The Walking Dead hanno contribuito a creare un universo narrativo unico e di enorme successo all’interno del vasto, e spesso saturato, genere dei prodotti che basano il proprio contesto sulla presenza di zombie e creature simili.

L’enorme successo della serie televisiva negli anni ha spinto diversi produttori e sviluppatori all’interno del mondo dei videogiochi a creare prodotti ludici che andassero a sfruttare il nome del brand. Andiamo quindi a vedere quanti e quali sono questi prodotti.

Serie The Walking Dead Telltale

I titoli a tema The Walking Dead di maggior successo e che sono stati maggiormente apprezzati da critica e pubblico sono sicuramente quelli sviluppati dalla software house Telltale Games, pubblicati sotto forma di quattro stagioni ad episodi, proprio come se fossero una serie tv. I quattro capitoli in questione prendono il nome di The Walking Dead Season 1, The Walking Dead Season 2, The Walking Dead A New Frontier e The Walking Dead The Final Season, più uno spin-off, chiamato The Walking Dead Michionne. Tutti questi giochi sono disponibili per l'acquisto su PC, Playstation 4 e Xbox One, anche nella versione definitiva.

Videogiochi The Walking Dead

Oltre alla serie di giochi sviluppati da Telltale Games, esistono una serie di prodotti di altro genere, tra cui titoli creati appositamente per la realtà virtuale, come The Walking Dead Saints And Sinners e The Walking Dead Onslaught, e giochi mobile, come The Walking Dead No Man's Land.