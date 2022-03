ESL: bannati dalla Pro League i team eSport che hanno legami con il governo russo

ESL ha annunciato che i team eSport legati al governo russo sono stati bannati dalla Pro League anche se i giocatori potranno comunque prendere parte alle competizioni utilizzando un nome neutrale senza legami con la Russia. Facciamo chiarezza.

ESL ha parlato di un ban per le organizzazioni "con legami diretti o indiretti con il governo russo), la sanzione riguarda al momento almeno due team, ovvero Gambit e Virtus.Pro, gli atleti delle due squadre potranno comunque partecipare alle competizioni dalla Pro League rispettando determinate condizioni.

"Siamo consapevoli del fatto che i giocatori non siano responsabili di quello che sta accendo e non è nello spirito dell'eSport penalizzare i giocatori. Gli atleti dei team Virtus.Pro e Gambit potranno partecipare ai tornei ed alle competizioni utilizzando un nome neutro che non rappresenti il proprio paese, l'organizzazione e gli sponsor della propria squadra."

Inoltre ESL ha annunciato che gli eventi nella zona CIS (Comunità Stati Indipendenti) verranno cancellati fino a nuovo ordine, per rispetto alla delicata situazione attuale in questa zona del paese. Nelle scorse ore l'Ucraina ha chiesto a Xbox e PlayStation di bloccare le proprie attività in Russia, così come i servizi online, al momento però nessun commento è giunto da parte delle due aziende.