ESL e Blizzard insieme per i tornei di Starcraft II e Warcraft 3 Reforged

È di oggi la notizia dell'accordo stretto tra Blizzard Entertainment e due importanti aziende legate all'eSport come Dreamhack ed ESL per le competizioni ufficiali di StarCraft II e Warcraft 3: Reforged.

L'ESL Pro Tour di StarCraft 2 andrà a prendere il posto dell'evento proprietario di Blizzard che prende il nome di StarCraft 2 World Championship Series. La principale novità di questo cambiamento risiede nel fatto che le finali del torneo competitivo targato ESL si terranno dal 28 febbraio al 1 marzo 2020 a Katowice, in Polonia, in occasione dell'Intel Extreme Masters (IEM).

Molto diversa è invece la situazione di Warcraft 3: Reforged, remastered dello strategico in tempo reale Blizzard che fino ad ora non ha mai avuto una vera e propria scena competitiva. Proprio per questa ragione saranno ESL e Dreamhack a dare un contributo per fare in modo che nei mesi successivi all'uscita il titolo diventi uno dei più giocati nei tornei ufficiali.

Vi ricordiamo che Warcraft 3 Reforged arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 29 gennaio 2020 e, acquistando l'edizione più costosa del gioco su Battle.net avrete diritto ad una serie di ricompense extra in Overwatch, Diablo III e altri titoli Blizzard.