ESL Gaming annuncia partnership con Gameloft per la Snapdragon Pro Series

ESL Gaming, la società esport leader a livello mondiale, e Gameloft, leader nella creazione di esperienze di gioco e ludiche, sono entusiasti di annunciare il lancio di una competizione eSport con Snapdragon Elite Gaming e Pagani Automobili in Asphalt 9: Legends.

I giocatori iOS e Android possono ora gareggiare nella competizione eSport Snapdragon Pro Series annunciata a marzo per avere la possibilità di competere nelle finali. I migliori giocatori del Nord America, Europa, Medio Oriente e Nord Africa si daranno battaglia per una quota del montepremi globale di 27.000 Dollari durante le finali regionali che inizieranno a fine maggio 2022.

Gameloft gestisce una delle più grandi reti premium in-game nei giochi più popolari. La prima stagione della competizione Snapdragon Mobile Open Asphalt 9 invita i giocatori a raggiungere la massima velocità correndo esclusivamente al volante di hypercar Pagani, in una modalità di gioco firmata Snapdragon che offre OOH virtuale in pista, display in-game e attivazioni del marchio video per sponsor.

"Siamo entusiasti di annunciare questa nuova competizione in Asphalt 9: Legends con ESL Gaming che prende parte alla nostra massiccia rete pubblicitaria in-game, che offre a Snapdragon di raggiungere e coinvolgere il proprio pubblico in modo significativo!" ha affermato Alexandre Tan, SVP Brand Partnerships & Advertising presso Gameloft for Brands.

"Gameloft è un ottimo partner da molti anni e siamo entusiasti che si uniscano a noi sul sedile anteriore mentre iniziamo il viaggio della serie Snapdragon Pro", ha aggiunto Kevin Rosenblatt, General Manager Mobile di ESL Gaming. "Le loro soluzioni di gioco innovative e coinvolgenti ci aiutano ad accogliere sia i marchi appassionati che gli aspiranti giocatori, portando avanti gli eSport mobili nel loro insieme".