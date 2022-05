ESL Gaming e Lenovo Legion insieme per gli Intel Extreme Masters

ESL Gaming e Lenovo annunciano una partnership esclusiva sui PC per gli ESL Intel Extreme Masters (IEM). A partire dall'IEM Dallas che si terrà il prossimo giugno, Lenovo Legion sarà il partner OEM ufficiale per diversi tornei IEM, fino all’IEM Katowice previsto nel 2023.

Nell'ambito della collaborazione, Lenovo Legion mette a disposizione l’intero portfolio di PC gaming - Stylish Outside, Savage Inside, per diverse attivazioni: dall’esposizione del brand Lenovo Legion agli eventi IEM, alla visibilità online e sui social media, fino live su Twitch seguite da centinaia di migliaia di appassionati di videogiochi ed esport che si collegano in tutto il mondo. Le migliaia di fan che parteciperanno agli eventi IEM avranno l'opportunità di visitare lo stand di Lenovo Legion e provare l’hardware per il gaming.

"Siamo particolarmente entusiasti di collaborare con Lenovo e di poter contare sulla loro partecipazione durante le competizioni Intel Extreme Masters", ha dichiarato Rodrigo Samwell, Chief Commercial Officer di ESL Gaming. "Lenovo Legion è il partner perfetto per questa straordinaria e già leggendaria competizione di esports che abbiamo pensato e realizzato insieme a Intel. Siamo convinti che contribuiranno a migliorare l'esperienza di gioco dei gamer professionisti e l'esperienza complessiva dei nostri fan".

"Lenovo Legion è un marchio gaming che affonda le sue radici negli esports, e la collaborazione con uno dei marchi più importanti al mondo per i tornei di esports testimonia il nostro impegno nei confronti della comunità gaming", ha dichiarato Emily Ketchen, Vice President e Chief Marketing Officer dell'Intelligent Devices Group di Lenovo. "Quest'anno siamo orgogliosi di unirci ai fan di Intel Extreme Masters per sostenere i migliori giocatori e le squadre di tutto il mondo che potranno raggiungere nuovi traguardi nel corso della prossima stagione con i dispositivi ad alte prestazioni Lenovo Legion, alimentati da Intel".

La prima competizione in programma è l'Intel® Extreme Masters Dallas 2022, che prevede un montepremi totale di 250.000 dollari e si svolgerà presso il Kay Bailey Hutchison Convention Center di Dallas, Texas, dal 3 al 5 giugno.

Nel mentre, in Italia sono cominciati gli Open Qualifier dell'ESL Italia Championship.