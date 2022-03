ESL Gaming e Qualcomm annunciano Snapdragon Pro Series: si spinge su esport mobile

Il produttore di processori Qualcomm Technologies ed ESL Gaming hanno annunciato la Snapdragon Pro Series, un nuovo ecosistema globale dedicato agli esports mobile con competizioni che si terranno in tutto il mondo a partire dall'aprile 2022, per montepremi complessivi che ammontano a 2 milioni di Dollari!

L’ecosistema globale di esport su smartphone che Snapdragon Pro Series vuole creare sostituirà il precedente piano pensato da ESL con ESL Mobile, presentando una struttura tutta nuova. La competizione si terrà in tre livelli: Open e Challenge, aperti a tutti i giocatori delle varie regioni globali (Nord America, Europa, Medio Oriente, Cina, Nord Africa e Asia-Pacifico) e Masters con evento finale per mostrare al pubblico i migliori team al mondo in azione. A proposito di ESL, sapevate che a gennaio è stata acquisita per 1,5 miliardi di Dollari?

Al momento mancano ancora dettagli specifici sulla Snapdragon Pro Series, ma è certo che vi si terranno competizioni per Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, PUBG Mobile e League of Legends: Wild Rift. Non vanno esclusi, tuttavia, anche altri titoli divenuti gradualmente popolari specialmente in Asia. In aggiunta, è stato specificato che i tornei si giocheranno esclusivamente su smartphone con tecnologia Qualcomm Elite Gaming.

Rodrigo Samwell, Chief Commercial Officer di ESL Gaming, ha dichiarato: “La rapida ascesa degli esport mobili è ben documentata e siamo incredibilmente orgogliosi del ruolo che ESL ha svolto fino ad oggi. La nostra nuova collaborazione con Qualcomm Technologies e il suo marchio Snapdragon eleverà il nostro ecosistema mobile al massimo delle sue potenzialità. Siamo entusiasti di trasformare il futuro degli esport mobili per giocatori e fan di tutto il mondo”.

Don McGuire, vicepresidente senior e chief marketing officer di Qualcomm Technologies, Inc., ha aggiunto: "In collaborazione con ESL, Snapdragon Pro Series sarà un importante pilastro aggiuntivo della nostra strategia gaming, consentendoci di costruire la leadership di categoria negli esport mobili a livello globale".

Sempre a proposito di esport, è stata annunciata ufficialmente la lineup di EVO 2022.