ESL Italia Championship: al via le finali della Winter Season 2017

: Si concluderà con le finali del 16 e del 17 dicembre la stagione invernale di, il più prestigioso torneo italiano di esport giunto ormai alla sua dodicesima edizione, organizzato dain collaborazione con

Le finali si svolgeranno all’interno del Torino Xmas Comics&Games, durante un evento live che coronerà il campionato cominciato lo scorso 10 ottobre e che ha visto le migliori squadre del panorama competitivo nazionale sfidarsi in tornei di League of Legends e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

“E’ un piacere portare a Torino i migliori giocatori della scena esport italiana” commenta Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia. “ESL Italia Championship si rivela sempre più interessante anno dopo anno per le squadre che si preparano a competere a livello internazionale. Per questo ci impegniamo affinché anche i nostri eventi live diano il giusto prestigio alla disciplina degli esport e siano accessibili anche a un pubblico che vuole avvicinarsi per la prima volta al settore competitivo, e Torino Xmas Comics&Games rappresenta il contesto ideale per farlo”.

L’evento è realizzato in collaborazione con ASUS e Intel. ASUS con la sua linea di prodotti ROG Republic of Gamers insieme a Intel, rappresenta un grande sostegno per i videogiocatori, fornendo loro da oltre 10 anni soluzioni in grado di migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso dei giocatori e gli appassionati.

Le finalissime di League of Legends avranno inizio alle 11:00 di sabato 16 dicembre e vedranno sfidarsi i 4 team che sono riusciti a qualificarsi durante la fase online del torneo: Outplayed, Team Forge, Team QLASH Academy e Inferno eSports, tutti composti dai migliori giocatori nella scena italiana. Il giorno successivo avranno invece luogo alla stessa ora le finali di Rainbow Six Siege, dove a qualificarsi sono stati i team di EnD Gaming, IGP – Chimera, ExAequo 6th Unit e Hell Gaming A.S.D.

L’evento sarà presentato da Ivan “Rampage in the Box” Grieco e le partite verranno commentate dai famosi caster italiani Alessio “Lelouch” Zucchelli, Marcello “Ferakton” Passuti e Maicol “Nurarhion” Massarenti, per League of Legends, mentre Edoardo “Eddie” Cianciosi e Giulio “JhonsonTV” Gungui saranno i caster che accompagneranno il torneo di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

Oltre ai commentatori, diverse personalità dalle community di League of Legends e Tom Clancy Rainbow Six Siege prenderanno parte all’evento: il 16 dicembre Paolo “PaoloCannone” Marcucci e Roberto “KenRhen” Prampolini analizzeranno i match di League of Legends, mentre il giorno seguente Alessandro “Police” Selmo e Raffaele “Draven” Angius analizzeranno le partite di Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege.

Le finali si svolgeranno in Via Nizza, 280, Torino (Lingotto Fiere – Torino) e potranno essere seguite in diretta su Twitch sul canale di ESL Italia.