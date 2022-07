ESL Italia Championship powered by Euronics: si chiudono gli Open Qualifier

Si è conclusa lo scorso sabato la prima fase di ESL Italia Championship powered by Euronics, il più grande campionato italiano dedicato al mondo Esport, guidato da ESL e gestito sul territorio nazionale da ProGaming Italia (PGI).

Dal 21 maggio al 9 luglio, gli Open Qualifier hanno animato la fase iniziale della competizione, che ha visto la participazione di 866 player amatoriali sfidarsi su Apex Legends, Pokémon Unite e Gran Turismo, 50.000 ore di streaming viste sui canali ufficiali delle community di riferimento e 248.000 views totali.

Title Sponsor dell’intero campionato 2022 è Euronics, primo gruppo italiano nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, da sempre vicino al mondo degli Esports. L’insegna ha chiamato al suo fianco per questa fase di qualificazioni Lenovo - leader globale nella tecnologia smarter, tra cui il brand Legion by Lenovo: un’intera gamma di soluzioni potenti e innovative con uno stile unico per il mondo dei gamer - e Intel, azienda leader di settore che crea tecnologie in grado di cambiare il mondo, rendendo possibile il progresso globale e arricchendo la vita delle persone.

“Iniziative come questa contribuiscono a far conoscere Legion sempre di più nel mondo del gaming. Negli ultimi anni Legion ha trasformato il modo di giocare delle persone, grazie ad alcune delle più potenti soluzioni hardware e software presenti sul mercato" – ha dichiarato Valentina Fracassi, Marketing Manager di Lenovo Italia. “Siamo quindi felici di aver contribuito al successo degli Open Qualifier di ESL Italia Championship powered by Euronics e aver messo i player nelle migliori condizioni di esprimere il massimo del loro talento.”

"Intel offre hardware, software e servizi grafici ad alte prestazioni ai gamer e creatori di contenuti di tutto il mondo. Per decenni, Intel ha fornito innovazione e, generazione dopo generazione, unità di elaborazione che garantiscono potenza di calcolo a miliardi di persone. Oggi Intel sta facendo il passo successivo per completare la sua piattaforma mobile con l'introduzione della famiglia Intel Arc Graphics per laptop e vuole essere accanto alla community dei gamer per supportarli e portarli verso la prossima frontiera del gaming" ha commentato Intel.

Durante le fasi di qualificazione, Euronics ha confermato il suo impegno nel sostegno di questo importante campionato e dello sviluppo dell’Esport, testimoniando inoltre l’attenzione dell’insegna verso il mondo del gaming e di una generazione in costante evoluzione.

Per scoprire tutti i team classificati è possibile visitare le pagine di Apex Legends, Pokémon Unite e Gran Turismo. Appuntamento a settembre con le fasi di Groupstage, per avvicinarsi sempre di più al titolo di campione nazionale e aggiudicarsi il montepremi finale.