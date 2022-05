ESL Italia Championship presented by Euronics: aperte le iscrizioni per gli Open Qualifier

ESL Italia Championship presented by Euronics, il più grande campionato italiano dedicato al mondo Esport arrivato alla sua 17a edizione, entra ufficialmente nel vivo della competizione. Infatti, sono aperte le iscrizioni alle fasi di Open Qualifier che prevedono 4 date per ciascun titolo di gioco - Apex Legends, Pokémon Unite e Gran Turismo.

Le fasi di Open Qualifier saranno trasmesse in streaming sui canali ufficiali delle community di riferimento, Pokèmon Millennium per il titolo Pokémon Unite, Gran Turismo Italia e Racing Team Italia per il titolo Gran Turismo mentre EGA TV per il titolo Apex Legends.

Anticiperanno il primo Open Qualifier, due special events che si svolgeranno il 13 e il 15 maggio 2022 e saranno dedicati rispettivamente alle community Samsung Morning Stars e Outplayed. Si tratta di classici tornei 3+3, in cui i team sommeranno posizionamenti e kill per raggiungere il podio della classifica.

I due appuntamenti esclusivi saranno commentati e trasmessi in streaming dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dagli stessi Samsung Morning Stars sui canali Twitch di Nisa, Mox e Mask (13 maggio 2022) e Outplayed sui canali Twitch di AndyJax, Shex e Willemkh (15 maggio 2022). I team vincitori avranno accesso a un posto diretto alle semifinali che si terranno a partire da settembre.

Le altre date di Open Qualifier di Apex Legends sono le seguenti e saranno aperte anche ai giocatori amatoriali:

Sabato, 21 maggio 2022

Sabato 04 giugno 2022

Sabato 18 giugno 2022

Sabato 02 luglio 2022

Il calendario per le qualificazioni di Pokémon Unite:

Domenica, 22 maggio 2022

Domenica, 05 giugno 2022

Domenica, 19 giugno 2022

Domenica, 03 luglio 2022

Il calendario per le qualificazioni di Gran Turismo:

Sabato, 28 maggio 2022

Sabato, 11 giugno 2022

Sabato, 25 giugno 2022

Sabato, 09 luglio 2022

Tutte le informazioni e i dettagli per iscriversi agli Open Qualifier sono disponibili sul sito ufficiale di ESL Italia Championship presented by Euronics.