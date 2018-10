ESL e Katowice: raggiunto l'accordo per l'IEM, altri cinque anni in Polonia

Il consiglio cittadino della città di Katowice ha approvato un atto che vedrà la città polacca organizzare e promuovere ancora la serie Intel Extreme Master (IEM), almeno fino al 2023.

Nel tentativo di riqualificare il torneo e la stessa città, il consiglio ha stanziato 12,5 milioni di PLN (Zloty polacco, equivalente a circa 3,5 milioni di Dollari) per promuovere ancora l'IEM in città per i prossimi cinque anni. Attualmente, il consiglio di Katowice non ha specificato in dettaglio le modalità di promozione dell'evento. Circa due milioni di PLN ($ 640.000) dal totale andranno solo per l'evento del prossimo anno.

L'attuale accordo del Municipio di Katowice con ESL che porta l'IEM in città, si concluderà dopo l'evento nel marzo 2019. L'IEM, però, continuerà a essere a esser ospitato dalla città per i prossimi cinque anni grazie proprio alla decisione del Consiglio cittadino. Evidentemente si sono accorti che un evento di tale portata genera un bel po' di ricavi legati anche al turismo, per merito delle centinaia di migliaia di appassionati che giungono in città.

L'anno prossimo, tra l'altro, ci sarà il salto di qualità per l'IEM Katowice in quanto è destinato a ospitare il quattordicesimo Counter-Strike: Global Offensive Major. Sarà il primo Major ESL dall'ESL One Cologne organizzato nel 2016. I Major, per chi non li conoscesse, sono i tornei più importanti dell'anno competitivo di CS: GO. Questi eventi sono stati assegnati a diversi organizzatori nel corso degli anni, tra cui l'”italiana” FACEIT e la ELEAGUE.

Ogni tappa del Katowice Major 2019, tra l'altro, sarà ospitata in diversi luoghi della città, diversamente rispetto al passato. Di solito, infatti, tutte le partite dell'IEM vengono ospitate in un luogo unico. Siamo curiosi di scoprire le location del prossimo anno e in che modo riusciranno a gestire un evento di tale importanza.