ESL Pro League: il team Astralis si aggiudica la finale di CS: GO

La Stagione 7 della ESL Pro League 2018 dedicata a Counter Strike: Global Offensive è giunta al suo culmine durante la Grand Final di Dallas, questo fine settimana. Sedici squadre internazionali si sono qualificate per le finali LAN dei campionati nordamericani ed europei, oltre a due squadre dell'APAC e una proveniente dal Sud America.

Il team Astralis ha anzitutto battuto i ragazzi del FaZe Clan in una rivincita del gran finale all'IEM di Sydney (partita persa per 3-0), avanzando verso il grand finale con una vittoria per 2-0 sui rivali statunitensi.

Le qualificazioni del bracket nordamericano del Team Liquid sono state ugualmente impressionanti e hanno permesso loro di staccare il biglietto per un posto nella finale, eliminando Mouse esports e Na'Vi in modo convincente.

Il Team Liquid è entrato nella Grand Final da underdog, essendo già stato battuto dagli avversari Astralis ancora all'inizio del torneo con una comoda vittoria per 2-0.

I danesi di Astralis, però, non hanno fatto altro che riconfermare la loro supremazia, sconfiggendo il Team Liquid in un best-of-five al cardiopalma. Il Team Liquid ha scelto Dust II e Mirage, mentre Astralis hanno optato per Nuke e Inferno.

Il parziale della finalissima è stato il seguente:

Primo game: Astralis, Dust II, 16-1;

Secondo game: Astralis, Nuke, 16-14;

Terzo game: Team Liquid, Mirage, 16-14;

Quarto game: Astralis, Inferno, 16-12.

Gli Astralis, insomma, si sono assicurati un'altra importantissima vittoria in questo 2018 (hanno già vinto il DreamHack Masters di Marsiglia. Ora, dopo essersi portati a casa i 750.000 Dollari del montepremi, i danesi saranno ancora messi alla prova nel prossimo evento, che è la finale della stagione cinque dell'Esport Championship Series a giugno.