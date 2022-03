ESL Pro League, team partecipanti donano 125.000 Dollari a cittadini ucraini

Dopo avere bandito dalla Pro League i team esport legati al Cremlino, ESL e i principali team di CS:GO che hanno firmato l’Accordo di Louvre hanno annunciato la donazione di 125.000 Dollari per aiutare le persone colpite dall'invasione russa in Ucraina.

L’annuncio è giunto giusto nelle ultime ore tramite Twitter, dove il commissario Alexander Inglot ha pubblicato il post che trovate in calce alla notizia, dove troviamo scritto quanto segue: “Oggi, i membri dell'accordo del Louvre, che include ESL Gaming e i principali team di CS:GO, hanno deciso di mettere insieme una donazione di $ 125.000 (USD) per le organizzazioni di soccorso in caso di calamità che sostengono le persone colpiti dall'invasione russa in Ucraina”.

Pertanto, aggiunge, i fondi in questione verranno donati a destinatari che includono UNHCR, MSF, Amnesty International e la Croce Rossa. Tutto ciò avviene proprio mentre altre squadre come l’organizzazione ucraina Natus Vincere (NAVI) forniscono aiuti umanitari e vestiario alla popolazione colpita.

Si tratta di uno dei vari segnali che ESL, giusto dopo l’acquisizione da parte di Savvy Gaming Group, ha voluto lanciare in supporto al governo ucraino e, soprattutto, alla popolazione. Al contempo, però, sembrerebbe che anche le organizzazioni russe starebbero “prendendo le distanze” da ciò che sta accadendo in maniera implicita, consentendo ai giocatori di partecipare con una squadra indipendente e dal nome diverso, cosicché vengano riconosciuti per le loro abilità e non per la bandiera dell’organizzazione stessa.