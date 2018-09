ESL Rainbow Six Eurocup: primo torneo internazionale di Rainbow Six Siege in Italia

Ubisoft e ESL annunciano che nel corso di Milan GamesWeek 2018 avrà luogo il primo torneo internazionale di Tom Clancy's Rainbow Six Siege organizzato sul suolo italiano. Il torneo, chiamato ESL Rainbow Six Eurocup, vedrà la partecipazione di otto team europei, pronti a sfidarsi per aggiudicarsi un montepremi finale di diecimila euro.

ESL Rainbow Six Eurocup sarà protagonista della ESL Arena powered by Vodafone di Milan GamesWeek 2018, presso il padiglione 16 “Radio 105 MGW Esportshow”. ESL, grazie alla collaborazione con Vodafone Italia, metterà a disposizione degli spettatori uno spazio di 2.000 metri quadrati interamente dedicato agli esport e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà il principale protagonista delle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018.

Il respiro internazionale del torneo sarà garantito anche dai caster, che inciteranno il pubblico e daranno agli spettatori un punto di vista analitico e puntuale delle strategie messe in campo dalle squadre che si contenderanno il trofeo. Al commento tecnico in italiano sarà affiancato quello in inglese, accompagnato dall’importante presenza dello stage host John "Jorosar" Sargent, voce molto nota nel panorama internazionale degli esport.

La competizione potrà essere seguita da tutti coloro che acquisteranno un biglietto per l’ingresso a Milan GamesWeek 2018, il più importante consumer show italiano dedicato al gaming, che si terrà nel polo fieristico di Milano Fiera Rho padiglioni 8-12-16 dal 5 al 7 ottobre 2018. Coloro che preferiranno seguire il torneo da casa o su mobile, potranno collegarsi ai canali ufficiali di Tom Clancy’s Rainbow Six su Youtube e Twitch.

Ecco la lista completa dei team europei che parteciperanno alla ESL Rainbow Six Eurocup:

ITALIA – EnD Gaming: vincitori dell’ESL Italia Championship Summer Season 2018

– EnD Gaming: vincitori dell’ESL Italia Championship Summer Season 2018 ITALIA – iDomina Esports: finalisti dell’ESL Italia Championship Summer Season 2018

– iDomina Esports: finalisti dell’ESL Italia Championship Summer Season 2018 RUSSIA – Team Empire: ex Edenity, vincitori del Russian Championship 2018

– Team Empire: ex Edenity, vincitori del Russian Championship 2018 BENELUX – Trust Gaming: vincitori del campionato ESL Benelux Summer Season 2018

– Trust Gaming: vincitori del campionato ESL Benelux Summer Season 2018 SPAGNA – Vodafone Giants: in testa alla classifica dell’ESL Masters España

– Vodafone Giants: in testa alla classifica dell’ESL Masters España FRANCIA – Penta Sports: ex Mock-It, vincitori della Coupe de France 2018

– Penta Sports: ex Mock-It, vincitori della Coupe de France 2018 GERMANIA – Prismatic: ex Deus eSports, vice-campioni della German Six Lounge Series #6

– Prismatic: ex Deus eSports, vice-campioni della German Six Lounge Series #6 POLONIA – SLAVGENT: ex The Unknowns, vincitori dell’ESL Mistrzostwa Polski 2017

Per maggior informazioni sulla ESL Rainbow Six Eurocup visita ESLItalia e seguici sulla nostra pagina Facebook.