ESL Rainbow Six Eurocup: il programma completo del torneo organizzato in Italia

ESL e Ubisoft hanno svelato il programma completo del torneo ESL Rainbow Six Eurocup, che vedrà la partecipazione di otto team europei, pronti a sfidarsi per aggiudicarsi un montepremi finale di diecimila euro.

ESL Rainbow Six Eurocup, protagonista della ESL Arena powered by Vodafone di Milan Games Week, vedrà le squadre partecipanti sfidarsi nelle giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018.

EnD Gaming (Italia), Aron iDomina (Italia), Team Empire (Russia), Trust Gaming (Benelux), Vodafone Giants (Spagna), Penta Sports (Francia), Prismatic (Germania) e SLAVGENT (Polonia) sono pronti a darsi battaglia seguendo la formula del Double Elimination Bracket. Nella giornata di venerdì 5 ottobre, dalle 15:00 e le 19:00, il palco della ESL Arena powered by Vodafone ospiterà le partite dei team italiani, Aron iDomina vs Vodafone Giants ed EnD Gaming vs Prismatic. Sabato avranno invece luogo le semifinali, tra le ore 11:00 e le 19:00, mentre domenica a partire dalle ore 15:00 si terrà la finalissima che farà anche da chiusura alla manifestazione.

Contestualmente al programma completo del torneo, sono stati svelati anche i caster italiani e internazionali che daranno vita al commento tecnico delle partite. Edoardo "Eddie" Cianciosi e Giulio "JhonsonTV" Gungui, le due voci storiche che animano i match in lingua italiana della Pro League e del campionato nazionale di ESL, saranno affiancati dall'analyst Alessandro "Police" Selmo, già coach e giocatore del team EnD Gaming. Sul fronte internazionale, il commento sarà affidato a un cast di voci familiari per la community di Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Ghassan "Milosh" Finge, voce di riferimento per tutti i fan del videogioco e commentatore di tornei come Pro League, Dreamhack, Six Major e Six Invitational, Devin "Mzo" Becker, Harry "Demo" Dempster e Robert "Flynn" Terrence, quest'ultimo giocatore del team Powerhouse.

La competizione potrà essere seguita da tutti coloro che acquisteranno un biglietto per l’ingresso a Milan Games Week 2018, il più importante consumer show italiano dedicato al gaming, che si terrà nel polo fieristico di Milano Fiera Rho padiglioni 8-12-16 dal 5 al 7 ottobre 2018. Coloro che preferiranno seguire il torneo da casa o su mobile, potranno collegarsi ai canali ufficiali di Tom Clancy’s Rainbow Six su Youtube e Twitch.