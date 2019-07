ESL Vodafone Championship: annunciati i finalisti e la location per le fasi live

L'epilogo del campionato si svolgerà all’interno di un’Arena completamente rinnovata, in cui i finalisti si affronteranno per conquistare il titolo di campioni della stagione estiva di League of Legends, Counter Strike: Global Offensive e Clash Royale.

Sarà quindi la Milan Games Week, la più importante manifestazione italiana del videogioco che si terrà dal 27 al 29 settembre, il palcoscenico delle finali nazionali dell’ESL Vodafone Championship.

Il campionato targato ESL e Vodafone, il più grande torneo di esport in Italia sin dal 2005, ha regalato grandi emozioni e incredibili colpi di scena per tutta la stagione regolare. Quest'ultima, iniziata a maggio e conclusasi a inizio luglio con la fase a eliminazione diretta, ha alla fine decretato i nomi degli aspiranti campioni che si incontreranno a Milano per vincere una parte del montepremi complessivo di 25.000 €.

La finale di Counter Strike: Global Offensive, che si giocherà venerdì 27 settembre, vedrà impegnati i GameZone e gli HSL Esports, due agguerrite organizzazioni che hanno lottato con le unghie e con i denti sino alla fine, eliminando avversari letali come i Qlash Forge Academy e gli Outplayed.

Sempre il 27 settembre la Landa degli Evocatori, invece, sarà terreno di scontro per i team più forti di League of Legends: Samsung Morning Stars, l'organizzazione bergamasca che ha dominato il campionato con un ruolino di marcia praticamente perfetto (nove vittorie su nove match), e i sorprendenti Racoon, arrivati alla prima finale live della loro storia.

Quattro giocatori di Clash Royale, infine, si sono qualificati direttamente alla fase dal vivo dopo un'intensa stagione che ha messo in evidenza un livello nettamente superiore rispetto alle edizioni passate. Sabato 28 settembre scenderanno nell'Arena Mattiaa dei Qlash, Pasti degli Emme Gaming (già campionissimo e tra i migliori in Europa), Dead00 e Klaudio dei Mkers.