ESL-Vodafone: al via le iniziative eSport in Italia, si parte da Milano e Lucca

ESL e Vodafone presentano la roadmap dei prossimi eventi eSport ospitati in Italia. Si parte con la Milan Games Week e poi Lucca Comics&Games, per proseguire con il primo torneo esports itinerante Vodafone-ESL in altre 10 città italiane

Oggi gli eSport sono uno dei fenomeni con i maggiori tassi di crescita a livello internazionale: nel 2018 si stima giungerà ad un giro d’affari di 906 milioni di dollari con l’obbiettivo di arrivare ad oltre 1 miliardo e 650 milioni nel 2021.

Attualmente ESL è leader di questo settore con tornei che si svolgono in tutto il mondo, vedono i migliori player e le migliori squadre sfidarsi davanti a un pubblico di appassionati che assiste dal vivo e milioni di fan che seguono gli eventi online. La collaborazione con ESL mette in evidenza la network superiority di Vodafone che, grazie alla rete 4G disponibile per il 98,1% della popolazione in oltre 7000 comuni e alla fibra fino a 1 Gigabit al secondo presente in 20 città, offre ai giocatori la migliore rete possibile con la più potente connessione a latenza minima.

Attraverso la partnership internazionale, Vodafone Italia ed ESL metteranno a fattor comune i propri i know how per ospitare a una serie di eventi e iniziative mirate a rafforzare il mercato degli eSport in Italia. Vodafone sarà, quindi, title sponsor del campionato italiano ESL Vodafone Championsip che prevede un'edizione invernale e una estiva con 4 diverse competizioni (League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Clash Royale). Le finali saranno live e il montepremi supererà i 60.000€.

Inoltre, ESL e Vodafone saranno presenti alle più importanti manifestazioni italiane del mondo del gaming come Milan Games Week (5-7 ottobre) con la ESL Arena powered by Vodafone, uno spazio di oltre 2.000 mq con un grande gaming stage che vedrà protagonisti team campioni internazionali.

A seguire il Lucca Comics and Games (31 ottobre - 4 novembre) con Italian Vodafone Esports Open by ESL dove i player, professionisti e non, gareggeranno a Clash Royale e Quake Champions.

Grazie alla collaborazione con ESL, per la prima volta Vodafone promuove un torneo itinerante aperto a tutti dove i giocatori si sfideranno a Clash Royale e che, dopo le prime due tappe alla Games Week di Milano e al Lucca Comics, arriverà altre 10 città italiane.