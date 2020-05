ESO Greymoor: immagini, video e stream sulle nuove abilità dei Vampiri

Dopo esserci addentrati nel Cuore Oscuro di Skyrim, Bethesda e il team di ZeniMax Online invitano tutti gli appassionati di The Elder Scrolls Online a rivivere le emozioni della Settimana del Vampiro di Greymoor.

Come giustamente sottolineato dagli autori nordamericani nel nuovo video "vampiresco" che campeggia a inizio articolo, nel nuovo capitolo della saga MMORPG di The Elder Scrolls Online, Greymoor, i Succhiasangue rappresentano una componente fondamentale dell'esperienza ludica e narrativa, assieme ai Lupi Mannari, alle Streghe e ai mostri malvagi.

Il nuovo diario di sviluppo propostoci da ZeniMax Online si focalizza quindi sui cambiamenti che avverranno nella linea delle abilità dei Vampiri, con modifiche che promettono di rinnovare l'offerta di gameplay attraverso un sistema di progressione più divertente.

Il lancio di ESO Greymoor è previsto per il 26 maggio su PC e Mac OS e per il 9 giugno su PS4 e Xbox One. Per aiutare i fan di The Elder Scrolls Online a ingannare l'attesa per l'uscita del nuovo capitolo del gioco di ruolo di Bethesda, i designer Rob Garrett e Kyle Nowak terranno alle ore 22:00 italiane di oggi, venerdì 15 maggio, uno streaming su Twitch per discutere delle abilità dei Vampiri, con un approfondimento della Trial per 12 giocatori di Greymoor affidato al Dungeon Lead Mike Fennigan.