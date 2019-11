ESO Online: espansione Dragonhold, evento gratuito, beneficenza e molto altro

Dragonhold, il culmine della Stagione del Drago, la prima avventura annuale interconnessa di The Elder Scrolls Online, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac. Inoltre, l’aggiornamento 24 gratuito include i primi miglioramenti alle prestazioni, la settimana di gioco gratis inizia domani, e sono stati raccolti più di 139.000 $.

DLC storia Dragonhold ora disponibile

In Dragonhold troviamo il Sud di Elsweyr, una nuova area della storia con tre biomi unici piena di Delve, World Boss, missioni, eventi Dragon Hunt e tanto altro. I giocatori possono ottenere Dragonhold acquistandolo per 2.000 Crown all’interno del gioco o diventando membri di ESO Plus (che dà diritto a tanti altri vantaggi). I giocatori più intrepidi possono sbloccare il Dragonhold Collector’s Bundle per 4.000 Crown, ricevendo la cavalcatura Legendary Dragon Hunter con animale e un pacchetto di Experience Scroll.

Miglioramenti delle prestazioni dell’aggiornamento 24 ora disponibili

L’aggiornamento 24 (gratis per tutti), che comprende la prima ondata di miglioramenti che avevamo annunciato, è ora disponibile su tutte le piattaforme. Tra le novità ci sono la correzione della gestione della memoria, la prima fase dei miglioramenti alle prestazioni dei combattimenti e la riscrittura completa del sistema “Looking for Group”. Qui gli altri dettagli sul programma di miglioramenti delle prestazioni e non solo.

L’evento gioco gratuito inizia il 6 novembre

L’evento di gioco gratuito inizierà domani, mercoledì 6 novembre alle 16:00 e continuerà fino a mercoledì 13 novembre alle 16:00. Durante il periodo di gioco gratuito, i giocatori potranno scaricare il gioco base di ESO gratuitamente su tutte le piattaforme, senza nessun acquisto richiesto. I giocatori che hanno preso parte agli eventi gratuiti passati possono continuare la loro avventura, mentre i nuovi account di ESO riceveranno 500 Crown da spendere nel Crown Store del gioco. Per giocare su Xbox One è necessario Xbox Live Gold. Una volta iniziato l’evento, andate alla pagina Free Play per selezionare la vostra piattaforma di gioco e iniziare la tua avventura.

La campagna #SlayDragonsSaveCats ha raccolto più di 139.000 dollari, a oltre metà strada dall’obiettivo di 200.000

I giocatori di ESO hanno generosamente raccolto più di 139.000 $ a fronte dell’obiettivo di 200.000 $ per aiutare a migliorare le vite degli animali nel mondo grazie a Best Friends Animal Society (Nord America) e FOUR PAWS (Europa). Inoltre, i giocatori hanno donato 1.380 dollari direttamente agli enti. La donazione di 200.000 verrà divisa equamente tra Best Friends Animal Society e FOUR PAWS al termine dell’iniziativa il 9 dicembre 2019.

Con il capitolo Elsweyr di ESO, pubblicato a giugno, la razza felina dei khajiiti è assediata dai draghi che infestano la loro patria. I giocatori si sono impegnati strenuamente per salvare i cittadini felini di Elsweyr uccidendo i draghi, per cui ogni cinque bestie alate uccise fino al 9 dicembre Bethesda donerà 1 dollaro fino a un massimo di 200.000 dollari. Ulteriori dettagli sulla pagina della campagna.