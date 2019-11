L'esodo degli streamer da Twitch continua: CouRage lascia per YouTube

Secondo un report pubblicato da Rod "Slasher" Breslau, Jack "CouRage" Dunlop sarebbe l'ennesimo streamer in partenza da Twitch per volare in altri lidi.

Questa volta, però, non sarebbe Mixer, bensì YouTube. CouRage, insomma, si sarebbe accodato a Tyler "Ninja" Blevins e Michael "Shroud" Grzesiek, i quali sono passati alla piattaforma di streaming di Microsoft.

Il collega Nick "Nickmercs" Kolcheff, invece, ha scelto di rimanere annunciando un accordo esclusivo con Twitch.

Per chi non conoscesse CouRage, lo streamer ha iniziato la sua carriera nel circuito di Halo e alla fine si è fatto strada nella scena di Call of Duty come uno dei caster più apprezzati. All'uscita del battle royale Epic Games è diventato un creatore di contenuti di Fortnite per l'organizzazione di Drake e NadeShot, 100 Thieves. Ha toccato oltre 2.1 milioni di follower su Twitch, 1.1 milioni di follower su Twitter e 1.85 milioni di abbonati su YouTube.

L'accordo raggiunto con YouTube sarebbe stato negoziato direttamente dalla sua agenzia, Loaded, la quale conta diversi esponenti di spicco che dovrebbero fare importanti annunci nel prossimo futuro. Alcuni esempi? Timthetatman, LIRIK e summit1g, tutta gente peraltro con un seguito molto importante.

CouRage ha confermato tutto con un video ufficiale sul suo canale YouTube, intitolato "CouRage's Big Announcement - The Next Chapter".