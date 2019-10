Esorcizziamo i demoni di MediEvil: due ore di gameplay del remake PS4

In compagnia di Alessandro Bruni e Giuseppe Carrabba, abbiamo aiutato quel mattacchione di Sir Daniel Fortesque a sgranchirsi un po' le ossa in vista del lancio di MediEvil: eccovi la nostra prova di due ore condotta sul .canale Twitch di Everyeye.it per festeggiare l'uscita di questo atteso rifacimento per PS4.

L'ultima fatica digitale di Other Ocean Interactive promette di offrirci un equilibrato mix di originalità e nostalgia attraverso una serie di interventi che non si limiteranno alla sola attualizzazione del comparto grafico.

Dietro alle scintillanti apparenze rappresentate dalle texture ad alta definizione, dal nuovo sistema di illuminazione, delle animazioni più fluide e dai modelli poligonali rivisti e corretti, troviamo infatti un'avventura ricca di innovazioni e di sorprese.

Nelle due ore passate assieme a Bruni e Carrabba, ad esempio, siamo riusciti a sperimentare le meccaniche di gameplay incentrate sulla modifica della telecamera e apprezzato gli sforzi compiuti dagli autori nordamericani nella ricostruzione del mondo di Gallowmere.

Il lancio di MediEvil è previsto per il 25 ottobre. Se desiderate ingannare l'attesa per il ritorno in grande stile di Sir Dan con l'uscita della frizzante esclusiva PlayStation 4 a firma Other Ocean, su queste pagine trovate la nostra recensione di MediEvil e un video confronto tra l'originale e il remake.