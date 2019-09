L'esordio di Nintendo Switch Lite sul mercato britannico non ha avuto la partenza sperata

Secondo un rapporto di GameIndustry.biz, la settimana di lancio di Nintendo Switch Lite nel Regno Unito non ha brillato per numero di vendite. Nonostante l’andamento di Nintendo su base annua abbia toccato record mai raggiunti prima, il rapporto parla di 13.500 unità vendute.

Per fare un paragone con le altre console del colosso nipponico, il Nintendo 2DS ha venduto circa 200.000 unità in poco meno di due mesi. Una delle spiegazioni potrebbe essere trovata nella differenza di prezzo al lancio, con Nintendo 2DS venduta a 129,99 £ mentre Switch Lite ha toccato i 199,99 £. Tuttavia, i giudizi definitivi sono ancora prematuri: secondo i rivenditori infatti la crescita di Switch Lite avverrà nei prossimi mesi in concomitanza con l’arrivo di Pokemon Spada e Scudo (che sarà testabile in anteprima alla Milano Games Week), dato che la proposta di Nintendo è riferita proprio alla fascia di pubblico più giovane, che cerca un’alternativa più economica alla versione normale di Switch. Senza dimenticare che potrebbe diventare un regalo perfetto per le festività natalizie.

Il vero successo di Nintendo Switch Lite potrà essere misurato solo dopo il Natale. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Nintendo Switch Lite. Voi cosa ne pensate?