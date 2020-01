Espansione Tasti DualShock 4: GameStop apre i preordini dell'accessorio

Solo qualche settimana fa è arrivato con un breve filmato l'annuncio dell'Espansione Tasti Dualshock 4, un pratico accessorio che consente a tutti i possessori del controller di PlayStation 4 di aggiungere due diversi tasti sul retro. Da oggi gli utenti interessati al gadget possono procedere anche al preorder, così da riceverlo al lancio.

Sulle pagine dello store online di GameStop è infatti apparso anche il nuovo accessorio per il DualsShock 4, la cui uscita è fissata proprio al prossimo San Valentino, ovvero il 14 febbraio 2020. Per poter utilizzare l'espansione del controller dovrete sborsare poco più di 30 euro, cifra sicuramente più abbordabile rispetto ai controller come il Nacon Revolution, il Razer Raiju Ultimate e l'Astro C40 TR, il cui prezzo si aggira tra i 100 e i 200 euro. Attualmente in Italia è possibile prenotare il prodotto solo sul sito della celebre catena e non vi è ancora traccia dell'accessorio su altri siti di e-commerce come Amazon, dove con tutta probabilità i preorder partiranno a breve.

Per chi non lo sapesse, l'espansione consiste in uno schermo OLED con due tasti programmabili e tre diversi profili memorizzabili, così da poterne cambiare la configurazione in base al tipo di giochi che si stanno utilizzando. Ovviamente agganciare l'accessorio al controller non vi impedirà di collegare le vostre cuffie, dal momento che il dispositivo include anche un attacco da 3,5mm identico a quello presente sul DualShock 4.

Sapevate che il trailer d'annuncio dell'Espansione Tasti DualShock 4 ha superato Fortnite X Star Wars in termini di visualizzazioni su YouTube? Vi ricordiamo inoltre che Back Button Attachment sarà compatibile con tutti i giochi PS4 e PSVR.