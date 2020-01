Espansione Tasti DualShock 4: le prime recensioni sono più che positive

Ad un mese circa dall'arrivo sul mercato italiano dell'Espansione Tasti DualShock 4, ecco che arrivano sulle principali testate videoludiche internazionali i primi pareri sull'accessorio che aggiunge al controller di PlayStation 4 ben due tasti aggiuntivi e uno schermo OLED utile alla programmazione di tali tasti.

Sembra infatti che i recensori di Polygon, IGN e altre testate siano tutti d'accordo sulla periferica: si tratta di qualcosa che rende la fruizione di alcuni generi più piacevole e risulta estremamente semplice da programmare grazie al piccolo schermo in dotazione. Questo piccolo gadget permette quindi di trasformare al prezzo di soli 29,99 euro il vostro semplice DualShock 4 in qualcosa di molto simile al Razer Raiju, al Nacon Revolution o al più recente Astro C40 TR senza sborsare cifre più o meno alte.

Dagli articoli in questione emerge anche come questo particolare accessorio targato Sony sia perfettamente compatibile anche su PC, dal momento i due tasti aggiuntivi si limitano a replicare le funzioni svolte da due di quelli già presenti sul controller. Se quindi amate giocare su PC con un pad PS4 potrebbe fare al caso vostro.

Insomma, sembra proprio che questa periferica risulti essere molto utile ed è quindi altamente probabile che Sony decida di renderla compatibile con il sempre più chiacchierato controller di PlayStation 5 o includerle direttamente al suo interno, come accennato in alcuni brevetti del DualShock 5 finiti in rete qualche settimana fa.

Vi ricordiamo che l'Espansione Tasti DualShock 4 sarà disponibile sugli scaffali di tutti i principali rivenditori italiani a partire dal prossimo 14 febbraio 2020 ed è già possibile procedere alla prenotazione presso alcuni negozi fisici e online.