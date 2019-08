L'esperienza horror multiplayer di Man of Medan nel video gameplay sulla Storia Condivisa

Gli autori di Supermassive Games ci invitano ad ammirare il nuovo video diario in italiano di Man of Medan per darci modo di familiarizzare con l'esperienza horror offerta dalla Storia Condivisa, la modalità multiplayer della prima avventura a tinte oscure collegata alla Dark Pictures Anthology.

Nel filmato propostoci da Bandai Namco, gli sviluppatori britannici tratteggiano i contorni ludici della Storia Condivisa per descrivercela come un'esperienza capace di elevare il tasso di pathos e la tensione avvertibile dagli utenti che si cimenteranno con le sfide della storia di Man of Medan.

Dal punto di vista del gameplay spicciolo, la modalità in questione assumerà la forma di una cooperativa online a due giocatori, ciascuno dei quali dovrà interpretare un personaggio del cast e affrontare delle scene in contemporanea per offrirci una prostettiva completamente diversa, e più immersiva, sulla trama dell'avventura.

Come per la modalità singleplayer, ovviamente, a dare slancio propulsivo all'esperienza di gioco in multiplayer sarà il sistema a scelta multipla elaborato da Supermassive Games per ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione dell'utente dandogli modo, come nell'ottimo Until Dawn, di imboccare la strada narrativa voluta e di prepararsi alle conseguenze delle proprie scelte.

Gli autori inglesi promettono inoltre di dedicare il prossimo video diario di Man of Medan alla seconda e ultima modalità multigiocatore, chiamata Serata al Cinema. Nel frattempo, vi lasciamo al trailer di cui sopra e vi ricordiamo che il primo di una lunga serie di incubi digitali della Dark Pictures Anthology avrà ufficialmente inizio il prossimo 30 agosto su PC, PS4 e Xbox One.