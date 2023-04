Esplorate una versione anime di Tokyo in Unreal Engine 5 grazie a questa demo gratis

I videogiochi con l'Unreal Engine 5 già disponibili sul mercato si contano sulle dita di una mano, ma la comunità degli sviluppatori è in pieno fermento e nel giro di qualche anno assisteremo ad una vera e propria invasione.

Nel frattempo, anche semplici appassionati e sviluppatori freelance si stanno dilettando con il motore grafico di nuova generazione di Epic Games, partorendo progetti estremamente interessanti, come Anime Tokyo. A realizzato è stato l'artista Yan Ru, che ha voluto "combinare il suo anime giapponese preferito e l'Unreal Engine per creare una nuova forma d'arte".

Yan Ru ha ricreato l'ultratecnologica capitale del Giappone con uno stile che abbiamo già potuto apprezzare innumerevoli volte nelle produzioni animate e videoludiche provenienti dal Sol Levante, ma in una scala ancor più vasta di quella alla quale siamo abituati. Secondo GamesRadar+, che ha già avuto modo di esplorarla, la città della demo è più estesa della Kamurocho di Yakuza, dell'Akihabara di Akiba's Trip e dei distretti esplorabili in Persona 5, possedendo inoltre il valore aggiunto di essere stata realizzata in Unreal Engine 5 e con l'ausilio di tecnologie come Lumen, Nanite e il ray tracing.

Se volete farvi un giro per Anime Tokyo, non dovete far altro che recarvi sulla pagina ArtStation di Yan Ru per procedere al download gratuito della demo per PC. Vista l'elevata richiesta l'artista ha creato dei link anche su Google Drive, Mega e OneDrive. Una volta scaricata (pesa 1,7 GB), avrete modo di esplorare la città nei panni di una ragazza dai capelli viola, saltare con Space e correre con Shift.

Potrete inoltre accedere alla Modalità Foto premendo il pulsante P e intervenire sui filtri per donare alla Tokyo digitale il look che preferite (anche le tonalità del rosa che ben si sposano con la stagione dei ciliegi in fiore). A detta di GamesRadar+, la demo risulta essere ben ottimizzata, riuscendo a girare senza alcun tentennamento anche su una RTX 3060 laptop.

Godetevela appieno, poiché a detta di Yun Ru la prossima versione verrà pubblicata tra un bel po' di tempo, con feature aggiuntive quali la pioggia e la neve. L'artista si è anche prefissato l'obiettivo di portare Anime Tokyo su Steam prossimamente.