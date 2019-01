Sekiro:Shadows Die Twicet: Miyazaki racconta il nuovo Gioco FromSoftware

La nuova IP di Casa FromSoftware è decisamente attesa da moltissimi videogiocatori. Nel corso di un'intervista concessa alla Redazione di Game Informer, Hidetaka Miyazaki ha avuto modo di discutere alcuni interessanti aspetti di Sekiro: Shadows Die twice.

Numerosi gli argomenti trattati, tra i quali troviamo la libertà di esplorazione di cui i videogiocatori potranno godere all'interno del Gioco. A tale proposito, Miyazaki ha sottolineato come ritenga che Sekiro: Shadows Die Twice rappresenti probabilmente il Titolo FromSoftware in cui gli utenti godranno della maggior libertà in termini di esplorazione del mondo di gioco creato dalla Software House nipponica. In particolare, afferma l'Autore, "da metà gioco in avanti, il mondo si apre veramente, e voi avete una grande offerta in termini di scelta e libertà in merito all'ordine e al modo in cui decidete di esplorare".

Miyazaki ha inoltre fornito qualche interessante dettaglio sui Boss di Sekiro: Shadows Die Twice. In particolare, l'Autore ha confermato la presenza nel Gioco di Boss Opzionali particolarmente difficili da sconfiggere. In merito a questi ultimi, Miyazaki si augura che possano soddisfare le aspettative dell'utenza.



Un piccolo e curioso dettaglio è infine emerso in riferimento alle armi che potremo aspettarci di trovare in Sekiro: Shadows Die Twice. Interrogato in merito da Game Informer, Miyazaki ha infatti confermato che, purtroppo, almeno per questa volta, i giocatori dovranno cavarsela senza la Moonlight, che non sarà dunque presente nel nuovo Titolo di FromSoftware. Che ne dite, riuscirete comunque a portare a termine le missioni affidate al vostro Shinobi?