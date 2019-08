Esploriamo l'arcipelago di Auroa nelle nuove immagini di Ghost Recon Breakpoint

Nelle nuove immagini di Ghost Recon Breakpoint pubblicate da Ubisoft Paris sulle pagine di Game Informer, gli sviluppatori transalpini immortalano le architetture avveniristiche e le sconfinate foreste di Auroa che faranno da sfondo alle missioni che ci attendono nel nuovo capitolo di questa storica serie sparatutto.

Come spiegano gli stessi autori francesi alla redazione di GI, la scelta di abbandonare un'ambientazione realistica in favore di un setting di pura fantasia può aver disorientato una parte della community di affezionati a Ghost Recon ma si è resa necessaria per garantire quello slancio di originalità e di innovazione richiesto dal progetto di Breakpoint.

Il canovaccio narrativo steso da Ubisoft Paris per scrivere la storia del nuovo Ghost Recon obbligherà infatti Nomad e la sua squadra a recarsi in fretta e furia sull'arcipelago di Auroa per fronteggiare la minaccia rappresentata dai mercenari guidati dallo spietato colonnello Cole D. Walker per evitare che quest'ultimo entri in possesso delle armi sperimentali delle industrie Skell.

Sulle isole che imperlano l'arcipelago fittizio di Auroa troveremo delle installazioni scientifiche, industriali e militari piene zeppe di tecnologie avveniristiche. La libertà creativa garantita dall'abbandono di uno scenario realistico contribuirà così ad esaltare le innovazioni di gameplay promesseci dagli sviluppatori di Ubi, tra frangenti squisitamente action e sessioni a mondo aperto votate al survival. E questo, senza citare la presenza di una componente cooperativa che promette di essere quantomai profonda.

L'uscita di Ghost Recon Breakpoint è prevista per il 4 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One: chi guarda al futuro dei servizi in game streaming sarà poi felice di sapere che il titolo approderà a novembre su Google Stadia e sarà fruibile "gratuitamente" da tutti gli abbonati a Uplay+, il nuovo programma di Ubisoft che permetterà a tutti gli utenti di accedere all'intero catalogo di videogiochi della compagnia francese su PC e, nel 2020, su Stadia, con possibile approdo su PS4 e Xbox One.