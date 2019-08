Esploriamo lo spazio con il primo video gameplay di Kerbal Space Program 2 dalla Gamescom

Con ancora negli occhi le spettacolari immagini del trailer cinematico di Kerbal Space Program 2 dalla Gamescom, reindossiamo la tuta pressurizzata dei kerbonauti per esplorare lo spazio profondo con il trailer che mostra le prime scene di gameplay dalla versione Pre-Alpha del titolo.

In questo filmato, confezionato dai colleghi di GameSpot con la demo della fiera di Colonia, gli sviluppatori di Star Theory ci aiutano a fare luce su alcuni degli elementi grafici, ludici e contenutistici di un'opera che ambisce ad essere ancora più immersiva e divertente del primo KSP.

Le novità che sperimenteremo lanciandoci alla volta delle stelle con i buffi astronauti verdognoli di Kerbal Space Program 2, in effetti, dovrebbero essere davvero tante. Grazie all'utilizzo di una versione aggiornata del motore grafico Unity, il simulatore di agenzia spaziale di Private Division ci permetterà di creare intere colonie e di esplorare lo spazio per costruire stazioni orbitanti, sonde automatizzate, astronavi e veicoli ancora più complessi, merito delle avveniristiche (ma plausibili) tecnologie integrate dagli autori statunitensi sulla scorta delle indicazioni e dei suggerimenti offertigli direttamente dalla NASA. E questo, senza dimenticare il supporto alle mod e la presenza di una modalità multiplayer che verrà illustrata nel dettaglio nel corso dei prossimi mesi.

Tra tante novità previste, a ogni modo, non ci sarà spazio (in tutti i sensi!) per Loot Box e microtransazioni in KSP 2, o almeno questa è la promessa con cui Star Theory ci lascia prima di darci appuntamento alla primavera del 2020 per il lancio su PC di Kerbal Space Program 2. La versione console destinata all'utenza di PlayStation 4 e Xbox One, invece, è prevista per un generico "metà 2020".