L'esplosivo Shakedown Hawaii ha una data di uscita su PC e console

Il team di Vblank Entertainment stampa un sorriso a 300 denti (tutti rigorosamente e pacchianamente d'oro) sul volto dei fan di Retro City Rampage annunciando che il sequel dell'iconico action free roaming di Brian Provinciano, Shakedown Hawaii, arriverà a inizio maggio su PC e console.

Il comunicato ufficiale del team di Vblank fissa infatti per il prossimo 7 maggio la commercializzazione del titolo su PC (in esclusiva Epic Games Store), PlayStation 4, PS Vita e Nintendo Switch. La versione Nintendo 3DS necessiterà di ulteriore tempo di sviluppo e, conseguentemente, si farà attendere almeno fino alla fine di maggio.

Il titolo, ispirato al primo capitolo della serie di Grand Theft Auto, cala l'utente nei panni di un attempato capitano d'industria che, andato prematuramente in pensione, vorrà ricostruire il suo impero edificandolo sulle macerie della concorrenza.

Dal punto di vista squisitamente grafico ed estetico, il progetto trarrà vantaggio dal passaggio ipotetico dagli 8-bit di Retro City Rampage ai 16-bit delle console d'inizio anni '90, dando così modo ai designer diretti da Provinciano di realizzare ambientazioni più curate e personaggi più definiti in un tripudio di esplosioni dalla palette cromatica vibrante.

Per chi si avvicina solo adesso a questo progetto e vuole approfondirne la conoscenza, ma anche per chi ne era interessato ma non ne sentiva parlare da diverso tempo, in calce e in cima a questa news è possibile ammirare due video dimostrazioni di Shakedown Hawaii: dategli un'occhiata e diteci cosa ne pensate dell'ultima, funambolica follia arcade in pixel art di Vblank Entertainment.