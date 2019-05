L'esplosivo Wolfenstein:Youngblood si mostra in un nuovo gameplay trailer

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione di Wolfenstein: Youngblood, il team di sviluppo consente ai videogiocatori di dare uno sguardo ad un nuovo trailer dedicato.

Dalla durata purtroppo piuttosto breve, il filmato introduce inizialmente le vicende che vedranno impegnati i videogiocatori nel corso della campagna di gioco. Le prime sequenze ci rammentano infatti di come il personaggio di BJ Blazkowicz sia misteriosamente scomparso. L'anno in cui ci troviamo è il 1980 e le sue due figlie, le gemelle Jess e Soph Blazkowicz, sono più che determinate a ritrovarlo. Successivamente, il trailer lascia spazio ad alcune sequenze di gameplay letteralmente esplosive. Potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: non ci resta dunque che augurarvi una buona visione!

Ne approfittiamo per rammentarvi che, secondo quanto dichiarato poco tempo fa dal produttore esecutivo Jerk Gustafsson, Wolfenstein Youngblood offrirà una maggiore libertà di approccio ai giocatori, caratteristica derivante da un'influenza esercitata sulla serie dal franchise di Dishonored. Lo stesso Gustaffson ha inoltre confermato che la campagna di gioco sarà più breve rispetto a quanto visto in passato, ma che, al contrario, "il quantitativo di gameplay sarà maggiore". Wolfenstein: Youngblood sarà disponibile a partire dal prossimo luglio su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Lo state aspettando?