EspoGame entra nel metaverso: l'evento potrà essere seguito in VR

L’evento EspoGame del 15-16 marzo 2023 che riguarderà Esports, gaming e Web3 non si terrà soltanto in presenza alla Fiera di Rimini. Questo appuntamento sarà la prima manifestazione in assoluto ad essere disponibile anche nel metaverso grazie alla sua trasposizione in VR.

EspoGame si pone come autentica rivoluzione nel panorama videoludico italiano, essendo il primo evento B2B accessibile in realtà virtuale grazie alla partnership con The Nemesis, piattaforma di intrattenimento che in questa occasione offrirà esperienze innovative tra interventi degli speaker e pitch delle aziende che parteciperanno. Trattandosi peraltro di un evento dedicato al futuro del gaming nel metaverso, si tratta del partner ideale per guidare gli utenti e i brand.

I contenuti extra saranno visibili durante tutti e 5 i giorni prima dall'inizio dell'evento e per altri 15 giorni dopo l'evento, mentre il link di accesso al metaverso verrà reso pubblico sul sito di EspoGame. Tra le varie offerte virtuali e in loco si fanno notare la partecipazione di realtà come Barilla, Red Bull, Dolce & Gabbana, Telepass, LG, RAI, Acer ed MSI, oltre a giganti dello sport in Italia come FIGC, Lega Nazionale Dilettanti e ospiti dell’ecosistema calcio come AC Monza, vincitore della EA Sports eSupercup.

Luigi Caputo, founder dell’Osservatorio Italiano Esports e organizzatore di EspoGame, ha commentato: “La partnership con The Nemesis rappresenta un salto concreto nel futuro che ci aspetta. A ogni edizione del nostro EspoGame vogliamo distinguerci dagli altri eventi di settore, portando quell’innovazione cruciale per lo sviluppo del mercato Esports e Gaming. Non volevamo solo dibattere sulle contaminazioni con il web3, ma abbiamo cercato di far vivere un’esperienza al nostro pubblico, far toccare con mano cosa significa metaverso. Siamo entusiasti di questa collaborazione, perché con OIES ogni giorno vogliamo rappresentare il motore dell’innovazione nel settore gaming”.

Per partecipare come aziende e persone fisiche, o per candidare il proprio progetto come startup e società che operano nei settori Esports, Gaming e Web3, è necessario compilare il form presente sul sito di EspoGame.