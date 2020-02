L'esport accoglie un altro calciatore: la stella del Real Madrid, Gareth Bale

Gareth Bale, la stella gallese del Real Madrid (forse in procinto di volare verso altri lidi, papabile l'approdo al Tottenham), ha deciso di seguire la strada di molti suoi colleghi, buttandosi nell'agone esportivo inaugurando l'organizzazione Ellevens Esports in collaborazione con 38 Entertainment Group.

L'imprenditore Jonathan Kark e il calciatore Larry Cohen (misconosciuto da noi, visto che gioca nel campionato sudafricano e per la nazionale lituana) sono i co-fondatori di 38 Entertainment Group.

L'organizzazione, per iniziare, sarà presente sul calcistico di casa EA, dopo aver reclutato una squadra che gareggerà nella eWorld Cup di FIFA.

I vertici di Ellevens Esports hanno già annunciato che cerceranno di espandersi anche in Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League e Fortnite nel corso dei prossimi mesi.

Bale ha parlato della decisione di buttarsi in questo particolare settore esprimendo, peraltro, i concetti che dicono sempre tutti: “Sul campo, il mio obiettivo è sempre quello di vincere. Con Ellevens Esports, quell'atteggiamento vincente è altrettanto importante. Ci sono somiglianze tra calcio e l'esport in quanto ci vuole dedizione e sacrificio per raggiungere i massimi livelli. Sto cercando di reclutare una squadra di giocatori di livello mondiale per Ellevens in una varietà di giochi. Scoprire nuovi talenti è una parte entusiasmante del processo ed è stato davvero emozionante essere coinvolti nella selezione della nostra formazione di giocatori fino a questo momento!"

Jonathan Kark ha aggiunto: "Prevediamo un'ulteriore crescita in questo fenomeno internazionale e stiamo attivamente cercando di raccogliere ulteriore capitale in attività complementari all'interno dell'ecosistema esport".