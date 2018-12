Esport alle Olimpiadi: novità in vista per i Giochi del Sud Est asiatico

Il presidente del comitato olimpico filippino (POC), come forse saprete, ha annunciato gli eventi inclusi nei prossimi Giochi del Sudest asiatico 2019 (SEA), che si terranno alla fine del prossimo anno.

Abraham Tolentino, presidente del POC, ha confermato la presenza di circa 56 discipline e 523 eventi correlati, in programma per i Giochi SEA del prossimo anno. L'annuncio includeva titoli esport che, per la prima volta, saranno presenti nel medagliere ufficiale.

Per la prima volta in assoluto, dunque, gli esport saranno inseriti in un evento olimpico ufficiale a fianco di sport tradizionali. Gli esport hanno già fatto brevemente capolino all'inizio di quest'anno, quando alcuni titoli sono stati presentati ai Giochi asiatici di Jakarta Palembang, ma solo come titoli dimostrativi.

Fino a questo momento, per i SEA sono sei gli eventi confermati: NBA 2K, Tekken 7, Hearthstone Men, Hearthstone Women, Dota 2 Men e Dota 2 Women. La partizione tra i due generi appare comunque “atipica” e contraria al concetto stesso di esport, un'attività che in realtà scevra da barriere e realmente equa. In realtà potrebbe esser semplicemente una suddivisione che riprende la partizione di ogni disciplina sportiva. Tant'è. C'è qualcos'altro che ha attirato la nostra attenzione.

Joebert Yu, socio di Gariath Concepts e presidente dell'Esports National Association of Philippines (ESNAP), ha postato su Facebook un'interessante novità. Secondo Joebert Yu, l'elenco citato dal presidente Tolentino sarebbe da considerarsi "obsoleto".

L'elenco ufficiale aggiornato sarà annunciato, sempre secondo quanto dichiarato dal presidente dell'ESNAP, verrà annunciato a breve. Forse entro un paio di giorni.

I Giochi del Sudest asiatico 2019 si svolgeranno dal 30 novembre 2019 al 10 dicembre 2019 e si svolgeranno tra New Clark City, Subic, Manila e Tagaytay.