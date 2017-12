Esport: il governo di Hong Kong sponsorizzerà la nascita di un polo per le competizioni

Mentre in Italia ancora si battibecca sui videogiochi (in generale e non solo riguardo alla possibilità di considerarli),potrebbe avere uno spazio cittadino dedicato interamente agli esport, sponsorizzato nientemeno che dal governo della regione.

Stando alle ultime informazioni, infatti, il parco tecnologico "Cyberport", di proprietà del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, sta valutando l'idea di adibire uno spazio interno con strutture di ultima generazione, dedicate unicamente alle competizioni videoludiche.

La scorsa settimana, l'amministrazione del gigantesco polo tecnologico ha presentato un rapporto all'Innovation and Technology Bureau di Hong Kong, svelando un piano per la creazione di una sede in cui ospitare eventi, tornei e convention dedicate all'esport.

Ciò includerebbe anche una proposta per sfruttare il Cyberport Creative Micro Fund, che offre 100.000 HKD (Hong Kong Dollars), ovvero circa 13.000 Dollari a startup attive in tale segmento. L'amministrazione vuole rendere i fondi più accessibili agli sviluppatori di videogiochi, specialmente se i loro progetti riguardano la realtà aumentata e quella virtuale.

Herman Lam Heung-yeung, CEO di Cyberport, ha parlato al Consiglio della metropoli in merito ai piani dell'azienda. Ha ricordato anche che il primo festival esport di Hong Kong, organizzato dal Tourism Board lo scorso agosto, ha ricevuto 35 milioni di HKD (ovvero 4,5 milioni USD) in finanziamenti governativi e ha attirato più di 50.000 visitatori.

"Cyberport si unirà anche alle associazioni del settore per discutere le direzioni di sviluppo a lungo termine. Organizzeremo più attività per suscitare interesse nello sviluppo dei videogame coltivando anche giovani talenti ", ha dichiarato Heung-yeung. La Hong Kong Esport Association, ovviamente, ha affermato che sosterrà l'iniziativa.

Il presidente dell'associazione, Eric Yeung Chuen-sing, ha affermato che il Telegraph Bay (situato a ovest della metropoli), dove si trova il Cyberport, non è facilmente accessibile e ha suggerito che "il governo possa offrire servizi di bus navetta gratuiti durante i grandi eventi". Ha anche sottoposto alle autorità una precisa richiesta: che il governo riconosca gli esport come sport a tutti gli effetti. Una richiesta nobile, ma anche estremamente pratica. Se gli esport guadagnassero finalmente tale status, infatti, "gli stadi e le strutture sportive potrebbero essere noleggiati a prezzi scontati".

Continueremo a seguire con grande attenzione gli sviluppi della vicenda, sperando che quella di Hong Kong possa segnare l'inizio di qualcosa di più importante.