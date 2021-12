Esport High School, in Giappone apre la scuola per videogiocatori ed eSportivi

In Giappone sta per aprire una scuola (paritaria agli istituti superiori) pensata per indirizzare i giovani verso una carriera professionale nel mondo del gaming competitivo e degli eSport.

Esports Koutou Gakuin (questo il nome dell'istituto) aprirà ad aprile 2022 in Giappone giusto in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico, la Esport High School è finanziata dal gigante delle telecomunicazioni giapponese NTT e dalla squadra di calcio Tokyo Verdy, la scuola aprirà a Shibuya e l'iscrizione sarà riservata solamente agli allievi più promettenti.

All'interno della scuola troveranno spazio 40 PC Gaming Galleria XA7C-R37 equipaggiati con CPU Intel Core i7-11700 e GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, oltre a tutti gli strumenti e gli accessori necessari per migliorare le performance e gestire al meglio le trasmissioni in streaming, pensiamo quindi a headset, microfoni, tastiere, mouse e sedie da gaming.

I coach e gli insegnanti si focalizzeranno su vari aspetti dell'industria e oltre alle lezioni teoriche su videogiochi, VR, game design, streaming, grafica 3D, eSport e psicologia ci sarà spazio anche per lezioni pratiche con videogiochi FPS, TPS, RTS e MOBA. Gli studenti dovranno in ogni caso studiare anche materie tradizionali della scuola giapponese, a gennaio ci sarà una sorta di "Open Day" per permettere agli studenti interessati di apprendere tutti i dettagli sui costi ed i metodi di studio.