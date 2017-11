Esport Industry Awards by NowTV: ecco i nomi dei vincitori del 2017!

Si avvicina la fine dell'anno e anche per il movimento eSport è tempo di bilanci e premiazioni. A Londra, per l'occasione,ha organizzato gli, cerimonia che ha riunito i più grandi nomi del mondo competitivo e ha decretato i dominatori assoluti del 2017. Ecco i vincitori dei premi principali.

Esport Game of the Year

Il miglior titolo dell’anno in corso è andato a CounterStrike: Global Offensive. Il titolo targato Valve non smette di macinare record e consensi da parte di una community sempre entusiasta. Counter Strike è riuscito a imporsi su competitor di tutto rispetto che hanno comunque dominato la scena competitiva, come Call of Duty, League of Legends e addirittura Overwatch. Per League of Legends, comunque, c'è stato il "premio di consolazione". Riot Games si è portata a casa il trofeo di "Best Publisher of the year". Non male in ogni caso.



Breakthrough Game of Year

Il premio riservato alla rivelazione dell’anno non poteva che andare a PlayerUnknown’s BattleGrounds. Da notare che il titolo di Bluehole Inc. è ancora in Early Access (e quindi incompleto), per cui considerarlo il gioco rivelazione dell'anno sarebbe, a nostro avviso, da riconsiderare. Ad ogni modo, PlayerUnknown's Battlegrounds si è imposto su titoli estremamente famosi come Injustice 2, Rainbow Six Siege e il gioco mobile Vainglory. Questa sì una vera rivelazione.

Esport Team of Year

Per questo particolare premio, sono stati gli OpTic Gaming a spuntarla sui team più blasonati del momento, come i perdenti delle World Final di League of Legends, i Telekom T1.

Esport Commercial Partner

Come vi abbiamo già raccontato, gli sponsor sono sempre più importanti e, furbescamente, non poteva mancare un premio per il partner commerciale migliore. A vincerlo è stato G Fuel, il drink energetico usato dai più grandi talenti come i FaZe Clan, Nadeshot e Dr. Disrespect (quest'ultimo, tra l'altro, premiato come il miglior streamer del 2017 nell'apposita categoria).

Esport Hardware Provider of the year

Il premio come miglior hardware provider è andato a Intel, che si conferma ai vertici anche in questo ambito, essendo anche una delle compagnie endemiche più attive del settore.

Esport Streaming Platform of the Year

Twitch domina incontrastata – non poteva essere altrimenti – sui principali competitor come Youtube, Facebook, Smashcast e Twitter.