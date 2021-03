Esport in Italia: 2WATCH entra nell'Osservatorio Italiano Esports

2WATCH entra nell'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore.

L'accordo rientra nella strategia dell'azienda di conoscere i principali stakeholder del mercato italiano tramite l'attività di networking riservata ai membri, e di posizionare il suo brand all'interno dell'ecosistema esportivo nazionale.

2WATCH è una media-tech company che si occupa di esportainment attraverso tre main-asset: intrattenimento, tecnologia e formazione, che si traducono nella creazione di contenuti originali per piattaforme come Twitch, Youtube, Instagram e TikTok, nella realizzazione di un'applicazione (già negli store) per l'organizzazione di tornei e nello sviluppo di una cantera di aspiranti streamer e player di talento.

La start-up si rivolge ai brand che vogliono raggiungere l’audience legata ai videogames in Italia con un approccio orientato all'influencer marketing al fine di tracciare un percorso chiaro e misurabile per raggiungere la Generazione Z.

Attualmente ha allestito degli studi televisivi a Napoli per la creazione di contenuti a tema gaming: talk show, rubriche, telegiornali, podcast, videocorner ed anche un reality show, il tutto scandito da un palinsesto come una vera e propria tv.

Ogni anno 2WATCH organizza un progetto speciale dedicato al mondo universitario. Ad aprile prenderà il via la “University League", una competizione che vedrà protagoniste 4 Università sul territorio nazionale.

La competizione vedrà sfidarsi gli studenti su due titoli, FIFA e FORTNITE ed avranno la possibilità di aggiudicarsi due borse di studio dal valore di 3.500€ ciascuna messe in palio da 2WATCH.

"Siamo molto contenti di entrare nell'Osservatorio Italiano Esports - afferma Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH - e di contribuire allo sviluppo di questo settore. Crediamo sia necessaria una forte attività di supporto nei confronti dei brand che vogliono avvicinarsi a questa nuova target audience. Noi ci proponiamo come partner per accompagnarli dalla definizione della strategia alla creatività dei contenuti fino alla definizione dei risultati".

Grazie a questo nuovo ingresso, l'OIES si conferma principale catalizzatore delle migliori energie in ambito esportivo, essendo il principale network in Italia che consente lo sviluppo di new business tra i partner e le aziende che vogliono investire in questo settore.

"Siamo molto contenti dell'ingresso di 2Watch nel network dell'OIES - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES – Il progetto è stato costruito con una visione molto innovativa e siamo sicuri che porterà una ventata di novità ed entusiasmo nel panorama esportivo italiano. Questo ingresso dimostra anche quanto il brand OIES sia ormai riconosciuto come autorevole nel movimento Esports italiano, come quella realtà che consente di accelerare il business delle aziende coinvolte".